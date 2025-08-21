Imputaron a un hombre tras el hallazgo de droga y dinero en dos allanamientos en Regina

Tras una investigación judicial de dos meses, la Policía de Río Negro concretó este miércoles dos allanamientos simultáneos en Regina que arrojaron resultados positivos. En uno de los procedimientos se secuestraron envoltorios con cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares y elementos vinculados al fraccionamiento de droga. Un hombre quedó imputado por infracción a la Ley 23.737, que penaliza la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Las diligencias fueron autorizadas por el Juez de Garantías y la Fiscalía Federal, a través del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal General de Roca. La causa se inició a partir de una denuncia anónima realizada a la línea 0800-Drogas. Esta vía de contacto derivó en una pesquisa que incluyó tareas de inteligencia, seguimiento y análisis de movimientos en zonas residenciales de Regina.

Uno de los allanamientos se concretó en una vivienda ubicada en el barrio Matadero, donde residía el principal investigado. Allí se secuestraron tres envoltorios con un total de 7 gramos de cocaína, una balanza en funcionamiento, elementos de corte y acondicionamiento, $129.250 en efectivo y dos teléfonos celulares con patrón de bloqueo. Según fuentes oficiales, los indicios recolectados permiten sostener la hipótesis de que el material estaba destinado a la venta, por lo que se formalizó la imputación por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El procedimiento se realizó con apoyo de personal especializado en narcocriminalidad, bajo estrictos protocolos judiciales.

El hombre imputado quedó a disposición de la Justicia Federal, que deberá avanzar en la etapa de investigación penal preparatoria. Desde el Ministerio de Seguridad se destacó la articulación entre las fuerzas provinciales y el sistema judicial, que permitió actuar con celeridad y eficacia ante una denuncia ciudadana.