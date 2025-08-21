Neuquén incorpora nueva maquinaria para potenciar la pavimentación de rutas

El gobierno de la Provincia de Neuquén abrió una licitación pública con un presupuesto oficial de 1.983 millones de pesos. La convocatoria apunta a fortalecer Vialidad provincial mediante la compra de maquinaria para avanzar con las obras de asfalto en distintas rutas del territorio neuquino.

Entre los equipos incluidos en la compra figuran una terminadora de asfalto, una máquina compactadora tipo rodillo neumático, dos cargadoras frontales y repuestos para maquinaria pesada. Se trata de herramientas clave para asegurar la continuidad de los trabajos viales que actualmente se desarrollan en distintas localidades de la provincia.

Los interesados podrán consultar los pliegos licitatorios en el portal oficial de la Provincia de Neuquén, mientras que la presentación de la documentación requerida deberá realizarse en la sede de Vialidad Provincial en Zapala, donde el 28 de agosto se llevará a cabo la apertura de sobres a partir de las 10 de la mañana.

La adquisición permitirá avanzar con obras de pavimentación provincial, entre ellas la ruta 39 Andacollo-Huinganco, la repavimentación de la 23 en Aluminé y la pavimentación de la ruta 21 Loncopué-El Huecú. Desde el inicio de la actual gestión ya se sumaron más de 50 maquinarias y vehículos al plantel vial.

El plan vial forma parte de la gestión provincial, que busca revertir años de desinversión en infraestructura. Según se informó, la meta es pavimentar 600 kilómetros de rutas neuquinas durante el período de gobierno, en paralelo con la planificación local y la búsqueda de financiamiento externo para ampliar la red.