Una investigación reveló que Bolsonaro había planeado huir a Argentina y pedir asilo

La policía federal de Brasil indicó que mensajes encontrados en el teléfono del expresidente Jair Bolsonaro mostraban que en algún momento quiso huir a Argentina y solicitar asilo político. Bolsonaro actualmente está a la espera de que la Corte Suprema de Brasil emita un fallo sobre un presunto intento de golpe de Estado y podría enfrentar otro caso después de que la policía acusó formalmente al exmandatario y a uno de sus hijos, Eduardo Bolsonaro, de obstrucción de la justicia en relación con su juicio pendiente.

De acuerdo con un informe de 170 páginas, Bolsonaro tenía un borrador de una solicitud de asilo político al gobierno del presidente argentino Javier Milei, fechada el 10 de febrero de 2024. El expresidente guardó el documento dos días después de que las autoridades registraron su casa y oficina como parte de una investigación sobre un presunto complot golpista.

Por esas fechas, Bolsonaro admitió que pasó dos noches en la embajada de Hungría en Brasilia, lo que llevó a sus críticos a especular que podría ser un intento por evitar el arresto.

El presunto plan para pedir asilo político en Argentina forma parte de una acusación más amplia de obstrucción de la justicia, en la que Bolsonaro supuestamente ignoró las medidas cautelares establecidas para su arresto domiciliario y difundió contenido a sus aliados “para golpear directamente a las instituciones democráticas brasileñas, notablemente al Supremo Tribunal Federal e incluso al Congreso de Brasil”, según el informe.

El juez Alexandre de Moraes, quien preside el caso, dio a los abogados de Bolsonaro 48 horas para explicar por qué el expresidente buscó asilo político en Argentina e incumplió otras medidas cautelares de su arresto domiciliario, como evitar el contacto con personas fuera de su círculo familiar.

En una carta de 33 páginas dirigida a Milei, Bolsonaro alegó que es víctima de persecución política en Brasil. Ambos son firmes partidarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien recientemente repitió algunas de las afirmaciones de Bolsonaro como parte de su decisión de ordenar aranceles del 50% a las exportaciones brasileñas.

“Yo, Jair Messias Bolsonaro, solicito asilo político a su excelencia en la República de Argentina, de carácter urgente, ya que me encuentro en una situación de persecución política en Brasil y temo por mi vida”, escribió el exgobernante brasileño.

Manuel Adorni, portavoz de Milei, señaló que el gobierno argentino no ha recibido nada hasta el momento. Bolsonaro tampoco comentó sobre la investigación.