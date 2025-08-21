Wanda Nara atacó filosa a Mauro Icardi por donar sus pertenencias y lo expuso: “Te hacés el que…”

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener fin. A pesar de los kilómetros de distancia que los separan, la mediática volvió a apuntar fuerte contra el delantero del Galatasaray luego de enterarse de una decisión que la habría enfurecido: la donación de sus pertenencias que quedaron en Estambul tras la mudanza del futbolista.

La noticia había sido anticipada a fines de julio por Pepe Ochoa, quien contó que parte de las carteras de lujo de Wanda Nara, además de ropa, juguetes y calzado de sus hijos, serían entregados a organizaciones de beneficencia por decisión de Icardi. Según trascendió, el jugador habría contactado a dos asociaciones para llevar adelante esta iniciativa en paralelo a su nueva vida en Turquía.

Lejos de tomarlo como un gesto positivo, Wanda Nara reaccionó indignada y utilizó sus redes sociales para lanzar un nuevo descargo. Desde Los Ángeles, donde se encuentra por compromisos laborales, la empresaria disparó contra su expareja, dejando en claro que el tema de las pertenencias fue la gota que rebalsó el vaso en medio de la tensa situación judicial que los enfrenta.

“Te hacés el solidario con mis cosas. Si realmente quisieras ayudar, lo harías con lo tuyo y no con lo mío”, escribió con dureza en Instagram. A su vez, le recordó las causas pendientes que, según ella, lo comprometen. “Seguís ejerciendo violencia hasta que la Justicia Penal resuelva las denuncias por violencia de género que tenés”, agregó sin filtros, apuntando directamente contra el delantero.

En otro tramo de su mensaje, la conductora de Telefe también cuestionó su rol como padre. Aunque sin nombrarlas, se refirió a Francesca e Isabella, dejando entrever que atraviesan un momento delicado. “Hay mucha carencia afectiva en gente que lleva tu apellido. Yo seguiré ocupándome de nuestras hijas mientras vos seguís despechado”, sentenció con un tono cargado de reproches.

Vale destacar que no es la primera vez que Wanda Nara utiliza sus redes para contestarle a Mauro Icardi. Días atrás, ya lo había cruzado luego de que él respondiera a la decisión judicial de incluirlo en la lista de deudores alimentarios. “Mucho más digno es trabajar que mirar mis historias todas las noches para saber qué hago”, lanzó en aquel entonces.

En ese mismo mensaje, le reclamó cumplir con sus obligaciones paternales: “Quizás cuando empieces a cumplir con los derechos de tus hijas pueda trabajar menos”. Y lo desafió con ironía: “Tanto te preocupan mis viajes, ocupate de ser padre de las tuyas”.

Por último, Wanda Nara reveló que, a pesar de los cruces públicos, todavía mantiene algún tipo de diálogo con Mauro Icardi. “Hace tres días hablamos por teléfono y no me dijiste nada de esto. Ahora reviso las grabaciones, me gusta ser clara y hablar de frente”, cerró en un tono desafiante, dejando en evidencia que la relación entre ambos está lejos de encontrar calma.