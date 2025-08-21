Se filtró la foto que confirma el romance de Nicki Nicole y Lamine Yamal

La vida sentimental de Nicki Nicole vuelve a ser noticia. La cantante rosarina, que en los últimos años se consolidó como una de las artistas más influyentes del género urbano, parece haber encontrado nuevamente el amor. En las últimas horas comenzó a circular una foto que no dejó dudas sobre su relación con Lamine Yamal, la joven estrella del fútbol europeo.

Nicki Nicole, que había mantenido su vida privada bajo estricta reserva luego de la ruptura con Trueno, sorprendió a todos al mostrarse junto al jugador. Desde entonces, los rumores fueron en aumento, aunque hasta ahora no había pruebas concretas que confirmaran lo que muchos intuían.

Cabe recordar que, tras finalizar su compromiso con Trueno, la intérprete vivió meses de exposición mediática. Primero por su vínculo con Peso Pluma, relación que llegó a su fin luego de que se difundiera un video que lo mostraba siendo infiel. Desde aquel episodio, su nombre comenzó a ser asociado con distintas figuras, entre ellas streamers, artistas y deportistas.

Sin embargo, en las últimas semanas la atención se concentró en Lamine Yamal. La cercanía entre la cantante y el futbolista encendió las alarmas de sus seguidores, quienes comenzaron a recopilar gestos, apariciones y comentarios en redes que sugerían algo más que una amistad.

La confirmación llegó de la manera menos pensada: a través de una serie de fotos captadas en un aeropuerto. En las imágenes se los ve caminando uno al lado del otro, rodeados por su equipo de seguridad. Aunque no hubo muestras explícitas de afecto, la complicidad fue suficiente para que el público entienda que se trata de algo serio.

Lo que más llamó la atención fue la naturalidad con la que ambos se mostraron frente a las cámaras. Lamine, con gesto relajado, miró de frente al objetivo sin intentar ocultarse, mientras que Nicki Nicole caminaba a su lado, acomodándose el cabello, como si no le importara la presencia de los fotógrafos.

Las fotos rápidamente se viralizaron y encendieron el debate en redes sociales. Algunos fanáticos celebraron la nueva pareja, mientras que otros recordaron las recientes decepciones amorosas de la cantante y pidieron cautela. Lo cierto es que, por primera vez en meses, Nicki Nicole parece mostrarse confiada y feliz en compañía de alguien.

De esta manera, el romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal dejó de ser una simple especulación para convertirse en un hecho. La foto filtrada marcó el inicio de una relación que seguramente seguirá dando que hablar en el mundo de la música y el deporte.