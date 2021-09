Video: encontró cabellos saliendo de una tumba

Un hombre de 37 años decidió filmar la particular situación que le tocó vivir y la publicó en un video en TikTok. Las imágenes cosecharon casi dos millones de visitas y 300 mil "me gusta". El "llamativo" hecho ocurrió el cementerio católico de San José de Sacramento, en los Estados Unidos.

La falta de descuido de un lugar más el momento propicio captado por un hombre, hizo que un video grabado en el cementerio católico de San José de Sacramento, en Estados Unidos, tuviera casi dos millones de visitas y miles de "me gusta". La filmación en cuestión fue realizada por un sujeto de 37 años (llamado Joel Morrison), quien subió este video a su cuenta y ya registraba más de 1.800.000 de visitas y más de 300.000 me gusta.

Los medios locales más importantes como el New York Post de Estados Unidos, el The Sun o el Daily Mail en el Reino Unido o La Razón en México, reportaron con sorpresa lo acontecido. Luego agregó que “tras una inspección más cercana me di cuenta de que definitivamente era cabello humano saliendo de la tumba”.

El hombre se cuestionó la razón de este hecho y se percató de que varias tumbas se encontraban en mal estado por el crecimiento de las raíces de los árboles. Cabe remarcar, que no es tan raro que hubiera encontrado pelo humano saliendo de la tumba: el cuerpo enterrado, aunque tuviera 100 años bajo tierra, pudo haberse movido. Y el cabello no se degrada como otros tejidos humanos.

“Después de aceptar lo que había visto, comencé a sentirme mal por los miembros de la familia fallecidos y a preocuparme por el mantenimiento del cementerio, sintiéndome como si tal vez estuvieran siendo irrespetados o profanados de alguna manera”, reflexionó el hombre.