Fernández prometió "guerra contra la inflación" y llovieron los memes

-Te parecio bien declararle la guerra a la inflación?

-Todo me gusto todo

-Pero volaste en pedazos un COTO

-Me gusto todo fuimo al frente y bajamo lo precios, a otra cosa.

-Eso es lo bueno?

-Si yo para mi sí para vo a lo mejor no, a vos te gustan los 4,9% mensuales todo devaluado pic.twitter.com/ToySDS5dBX