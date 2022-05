¿Compraron pasajes a Europa por menos de 10 pesos?

Un presunto error en la página de una empresa que vende pesajes a Estados Unidos y Europa le habría permitido a varias personas adquirir los tickets a valores irrisorios de entre 4 y 10 pesos. Así lo anunció una usuaria de la red Twitter que aseguró haber comprado dos de ida y vuelta a Madrid por 70 pesos y otro que afirmó haber adquirido a Barcelona, por 9 pesos.

La voz de alerta sobre el error que contenía la web de la empresa eDreams lo hizo “mau albornoz”, a través de un posteo en la mencionada red social donde señaló que se estaban vendiendo pasajes a Europa y Estados Unidos por entre 4 y 10 pesos.

Inmediatamente, la usuaria “sofi Villagrasa” informó que llegó “a comprar 2 pasajes ida y vuelta a Madrid por 70 pesos. Me llego la confirmación de Iberia y entré en la página de la aerolínea y también me aparece confirmado. Me ilusiono o todavía no?”.

Tras estos posteos, “MarZubillaga9” aseguró que compró pasajes “a Barcelona por 9 pesos. Lo hice boludeando pensando que no me dejaba. Me dice que mi tarjeta no dejó pagarlo pero en el homebanking me aparece debitado y con los impuestos país y afip también. A esperar”.

Hasta el momento,