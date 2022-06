Insólito: “Prometo cuidarte toda la vida, salvo cuando juegue Boca”

Las redes no dejan pasar una... Y en este caso no se la dejaron pasar a a Luis, que en el momento de casarse tuvo una llamativa y graciosa declaración en el altar. “Prometo cuidarte toda la vida, salvo cuando juegue Boca, sabes que no puedo”, le juró a su novia Julieta y ante todos sus invitados. La futura esposa no dudó en reírse al conocer el fanatismo de su esposo por el club Xeneize.

El hecho quedó registrado por Lucas Todaro, uno de los fotógrafos de la boda, que lo subió a TikTok y, en solo un par de horas, se viralizó por todos lados: “Es el mejor momento de mi vida. Al lado tuyo, al lado de ellos”, expresó Luis, mientras miraba a Julieta y a sus hijos. Pese a la declaración sobre Boca, le aseguró a su mujer: “Voy a estar siempre, para siempre. Te amo y te entrego este anillo, muestra del compromiso para siempre, te amo”.

Los comentarios fueron diversos, pero la gran mayoría defendió al fanático de boca.