Cinco Saltos de luto: una mujer murió y su familia lucha por sobrevivir tras un choque en Rosario

Una familia de Cinco Saltos quedó atravesada por la tragedia este lunes tras un brutal accidente vial en Piñero, en la intersección de la Ruta Provincial 14 y la Ruta Nacional A012, en Rosario. Una mujer murió en el lugar, mientras que su esposo y su hijo permanecen internados en estado crítico luego del choque entre un Chevrolet Meriva y un camión Ford con acoplado, que terminó incendiando al vehículo.

Fuentes policiales confirmaron que la víctima falleció de manera instantánea por la violencia del impacto. Su marido fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) y su hijo al Hospital Gamen de Villa Gobernador Gálvez, ambos con pronóstico reservado. El operativo de rescate demandó la intervención de bomberos, policías, agentes de tránsito y tres ambulancias del SIES.

Peritos de la Policía de Investigaciones trabajaron en la escena para determinar las causas de la colisión. La zona ya había sido escenario de otro siniestro fatal a principios de julio, lo que reaviva los reclamos por mayor señalización y medidas de seguridad en la ruta.

El accidente sacudió a la comunidad de Cinco Saltos, que sigue con preocupación la evolución de los sobrevivientes. Vecinos y autoridades coincidieron en que la tragedia vuelve a poner en agenda la necesidad de reforzar los controles y reducir la velocidad en los tramos más peligrosos.