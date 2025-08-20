La acción argentina en el ATP 250 de Winston-Salem continúa hoy con las presentaciones de Sebastián Báez y Mariano Navone. En lo que es la antesala al US Open, primero será el turno de la Nave, que se medirá ante el chino Yunchaokete Bu, que viene de sorprender a Stefanos Tsitsipas, mientras que más tarde Seba tendrá un complicado duelo ante Botic van de Zandschulp, que representa a Países Bajos y será el futuro rival del equipo argentino en Copa Davis.

Navone llega con buenas sensaciones tras eliminar sin complicaciones en las primeras dos rondas al indio Dhakshineswar Suresh (6-3 y 6-3) y al estadounidense Marcos Giron, 16° preclasificado del torneo, de quien se deshizo con un sólido 6-2 y 6-2. El de 9 de Julio tendrá del otro lado a un Bu que superó en dos sets a Tsitsipas, máximo favorito del certamen y llega con la confianza muy alta. El duelo tendrá lugar desde las 19.

El segundo turno, no antes de las 20:40, tendrá a Báez contra van de Zandschulp. El bonaerense, ganador de Winston-Salem en 2023, logró meterse en octavos tras superar al español Pablo Carreño Busta por 7-5 y 6-2 y sigue en busca de una regularidad que no tiene desde la gira sudamericana de principios de año. Ante el español consiguió su primer éxito en canchas duras desde el US Open de 2024, por lo que pretende seguir por la misma senda ante un rival al que posiblemente enfrente por Copa Davis.

Solana Sierra buscará avanzar en Cleveland

La tenista marplatense, sensación en Wimbledon, volverá a salir a la pista hoy luego de que las lluvias le impidieran completar su encuentro ante la francesa Elsa Jacquemot. Sierra, 72° del mundo, llegaba de vencer en primera ronda a la británica Sonay Kartal (48°) con un ajustado 4-6, 6-4 y 7-6 (2) y buscará seguir avanzando en el certamen previo al US Open.