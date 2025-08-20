Cambio de look: así es el tratamiento innovador que Juanita Tinelli se hizo en el pelo

En el universo de las redes sociales, Juanita Tinelli no deja de sorprender a sus seguidores con cada aparición. La joven, que se ha convertido en un verdadero referente de estilo, suele animarse a cambios radicales en su imagen y ahora decidió apostar por un procedimiento capilar que está dando que hablar en el mundo de la belleza.

La menor de las hijas de Marcelo Tinelli se caracteriza por su frescura y por no tener miedo a reinventarse. Al igual que su hermana Cande, Juanita Tinelli también suele mostrarse cercana a las tendencias y no duda en experimentar con cortes, colores o tratamientos que le permitan resaltar aún más su personalidad frente a cámara.

En esta ocasión, la modelo se puso en manos de Nicco, el reconocido estilista que atiende a varias figuras del espectáculo. Allí no solo renovó el tono de su cabello con un color vibrante, sino que además probó una técnica que promete reparar el daño capilar en tiempo récord.

El tratamiento en cuestión es el K18, una mascarilla reparadora que funciona a nivel molecular y que ha generado gran expectativa en los salones de belleza. A diferencia de otros productos, no se trata simplemente de un acondicionador o de una máscara nutritiva: su fórmula trabaja desde el interior del cabello para devolver elasticidad, suavidad y fuerza.

Según explican los profesionales, el secreto de K18 está en un péptido patentado que repara los enlaces dañados de la fibra capilar en apenas cuatro minutos. Esto significa que, incluso en cabellos sometidos a decoloraciones y tinturas frecuentes, los resultados son visibles de inmediato y no requieren pasos adicionales como enjuagues prolongados.

Si bien en Argentina aún no se ha difundido un precio oficial del procedimiento completo, en Europa el producto ronda los 40 euros, sin contar el servicio de aplicación profesional. En este caso, Juanita Tinelli confió en la experiencia de Nicco y su equipo para lograr un acabado perfecto.

Feliz con el resultado, la influencer compartió en su cuenta de Instagram algunas imágenes en las que se la vio con un cabello más brillante, sedoso y con un tono rojizo muy favorecedor. “Gracias por dejarme el pelo tan sano y lindo con K18”, escribió junto a sus historias.

De esta manera, Juanita Tinelli volvió a marcar tendencia y dejó en claro que el cuidado del cabello también puede ser un espacio para la innovación. Su apuesta refuerza la idea de que los tratamientos capilares ya no son un lujo, sino una herramienta clave para lucir una melena saludable.

