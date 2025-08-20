Shishi, el joven que llevó el fútbol a todos desde su pantalla fue capturado por la Policía

En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, un joven de 23 años conocido en redes como “Shishi” se convirtió en el protagonista de una historia que combina pasión por el deporte, habilidades tecnológicas y controversia legal. Durante los últimos años, creó y gestionó “Al Ángulo TV”, una plataforma que permitía a miles de argentinos seguir en vivo partidos de fútbol nacionales e internacionales, Fórmula 1 y otros eventos deportivos, sin necesidad de pagar los costosos servicios oficiales de transmisión.

Su sitio operaba mediante una red de 14 dominios espejo y una aplicación de Android, alcanzando un alto impacto entre los fanáticos del deporte que buscaban alternativas accesibles frente a la exclusividad de los derechos de transmisión. Conocido por su audacia, “Shishi” llegó incluso a jactarse en redes sociales de su capacidad para mantener la plataforma activa y sumar seguidores: recientemente celebró llegar a los 100.000 en su cuenta de “X”.

La Justicia argentina lo detuvo luego de un allanamiento en su domicilio, donde secuestraron computadoras, celulares y otros equipos tecnológicos utilizados para las transmisiones. La causa, impulsada por la Alianza Contra la Piratería Audiovisual (ALIANZA) y LALIGA, lo investiga por violación de derechos de autor y transmisión no autorizada de eventos deportivos.

Detrás del aparente delito, la historia de “Shishi” refleja la creatividad y el ingenio de un joven que logró llevar el deporte a quienes no podían costear los servicios oficiales. Su accionar, aunque ilegal, se convirtió en un fenómeno cultural que cuestiona la manera en que se comercializa el acceso a los contenidos deportivos en la actualidad.

El joven administraba los fondos recaudados mediante publicidad informal y criptomonedas, pero su pasión siempre estuvo centrada en compartir los eventos con los fanáticos. Ahora, con la intervención de la Justicia, su futuro se decidirá en los tribunales, mientras que la comunidad deportiva debate entre el derecho a la propiedad intelectual y la accesibilidad de los contenidos para todos.