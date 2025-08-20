Javier Manente, el neuquino que triunfó en el mundo, vuelve a su ciudad natal para mostrar su enorme crecimiento

El escenario de Mood Live se prepara para recibir una noche de magia y talento puro, en lo que será el regreso de un hijo pródigo. El actor y cantante neuquino Javier Manente, quien ha conquistado los escenarios internacionales, vuelve a su ciudad natal para ofrecer un concierto íntimo y emotivo, este jueves a las 21, un evento que promete fusionar el brillo de Broadway con la calidez del sur argentino.

En una entrevista con Huguex Cabrera para el programa Tardes de Primera del Canal de Noticias 24/7, el artista aseguró que hace mucho tiempo que no regresaba a Neuquén con un show propio, por lo cual está más que entusiasmado por su presentación. "Cada año o cada dos años, siempre vuelvo. Pero hace mucho que no hacía un show acá en Neuquén, porque siempre venía como invitado de alguna artista o banda amiga, en donde cantaba una o dos canciones, y ahora me animé a crear y traer mi propio show", resumió.

Con una carrera que abarca más de 20 producciones profesionales alrededor del mundo, Manente se convirtió en un referente del teatro musical. De esta manera, su regreso a Neuquén es una oportunidad única para que el público local sea testigo de su crecimiento artístico. El show será un viaje musical a través de una cuidada selección de clásicos del teatro, con interpretaciones de obras icónicas como "Los Miserables" y "Wicked".

El talento de Manente se forjó desde pequeño en Neuquén. Con tan solo 8 años, dio sus primeros pasos en la escuela de Teatro Musical de Claudia La Valle. En tanto, en 2012, emprendió un camino que lo llevó primero a Buenos Aires, y años después, a Estados Unidos, donde se graduó en Teatro Musical en Point Park University. Asimismo, entre sus formaciones, aparece la "Estill Master Trainer", una prestigiosa certificación en entrenamiento vocal, motivo por el cual fue parte de La Voz de México como uno de los coaches invitados.

En este sentido, Javier señaló que el apoyo de su familia fue más que importante para este proceso, ya que desde muy joven se vio obligado a separarse de ellos, para ir detrás de su sueño. "Desde siempre cuento con el apoyo de mi familia. De todos, desde mis padres, a mis tíos, abuelos, todos remando para el mismo lado, y eso fue clave para mi. Y después, es importante ponerte a estudiar para conseguir lo que queres, pero bancándote estar lejos de la familia, perderte fechas importantes o bien una tarde de mates con tu abuela. Son sacrificios que uno hace, pero la recompensa es enorme... el aplauso del público al final del show, es increíble", relató sobre sus inicios en el mundo artístico.

Javier Manente, el neuquino que triunfo en el mundo, vuelve a su ciudad natal para mostrar su enorme crecimiento

Su carrera despegó en Ciudad de México, donde formó parte de producciones aclamadas como "Anastasia: El Musical de Broadway", donde brilló en el rol de Dimitri y por el cual fue galardonado con un Premio Metropolitano de Teatro en 2024. También fue parte de éxitos como "Aladdín: El Deslumbrante Éxito de Broadway" y "Los Miserables". Por otro lado, durante los últimos meses, interpretó el personaje de Yonkers en "Gypsy", espectáculo teatral dirigido por Antonio Banderas.

"Siete años viví en México por 'Los Miserable', que fue una etapa en la que aprendí mucho. Ahí tenía mi personaje, pero no era principal, ya que yo era parte del ensamble, de los coros. Pero lo aproveché para ver todo y aprender como se trabaja en un nivel Broadway, porque toda la gente que vino a hacer el armado era de Broadway y de Londres, por lo cual los vestuarios eran todos importados, y la escena estaba armada a una gran nivel de detalles", explicó sobre su paso por ese elenco.

Ahora, en su ciudad, Manente no solo deleitará al público con su voz, sino que también compartirá su arte y crecimiento en una experiencia musical segura, inclusiva y disfrutable para toda la familia.

Para los interesados en ser parte de esta propuesta, pueden adquirir sus entradas en el portal Protickes, o bien en la boletería de la sala de espectáculos, a precios que van desde los 30 mil a los 40 mil, más el costo de servicio de la ticketera.