El ex de Julieta Poggio habló sobre su encuentro con Romina Uhrig en un jacuzzi: “Se dio por…”

El universo post Gran Hermano sigue generando capítulos inesperados. Esta vez, el centro de la escena lo ocupan Romina Uhrig y Lucca Bardelli, exnovio de Julieta Poggio. El video que los muestra compartiendo un jacuzzi desató rumores y tensiones en el círculo de amistad que Romina mantenía con “Disney” y Daniela Celis, las tres participantes que se habían mostrado inseparables dentro del reality.

Las imágenes no tardaron en viralizarse en redes sociales, encendiendo la polémica sobre un posible distanciamiento entre las ex “hermanitas”. En medio de las especulaciones, Lucca Bardelli decidió romper el silencio y contar su versión de los hechos, desligándose de cualquier intención negativa hacia su ex pareja.

“Es un tema de ellas, aunque me vi metido en el bardo”, aseguró. Según explicó, la relación con Julieta terminó hace ya varios años y no considera que haya hecho algo reprochable. “Yo con mi ex corté hace tres años y siento que no hice nada malo”, remarcó con firmeza.

En su descargo, Lucca Bardelli dejó en claro que la situación con Romina Uhrig no pasó de una simple salida nocturna. “No hubo nada raro. Solo compartí un after con una de sus amigas y se dio porque teníamos conocidos en común. Nada más”, afirmó, intentando bajar el tono a la controversia.

Además, apuntó contra la reacción de Julieta y puso en duda la magnitud del conflicto: “Me parece bizarro que se enoje por esto estando de novia. Literalmente no tiene sentido. Y lo más extraño es cómo queda parado el novio en todo esto, peleándose con Romina Uhrig por algo que ni siquiera me involucra como pareja actual”.

El ex de Julieta Poggio también remarcó que el tiempo transcurrido desde la separación hace que la discusión carezca de fundamento. “Si me decís que pasó hace dos o tres semanas, te entiendo. Pero fueron tres años. Y al mes de cortar conmigo, Julieta ya estaba en pareja con un amigo mío”, recordó, en tono de reproche.

En ese marco, consideró que la situación fue “mal planteada” desde el principio y que el video en cuestión está sobredimensionado. “No me parece grave lo que hice, fue un encuentro casual y quedó grabado. Nada más que eso”, insistió.

Así, mientras la amistad entre Julieta Poggio y Romina Uhrig atraviesa un momento delicado, Lucca Bardelli busca correrse del ojo del huracán y dejar en claro que, al menos de su lado, no hubo intenciones ocultas. Lo cierto es que la polémica sigue creciendo y suma un nuevo capítulo a la saga de vínculos y desencuentros que nacieron en la casa más famosa del país.