Cuál es el extraño síndrome que le paralizó media cara a Justin Bieber

El pasado viernes, Justin Bieber conmocionó al mundo luego de que anunciara en sus redes sociales que padece el síndrome de Ramsay Hunt, razón por cual tiene medio rostro paralizado. A raíz de este padecimiento, el icono musical tuvo que suspender todos sus conciertos cercanos del Justin Bieber World Tour.

En el video que publicó en su cuenta de Instagram, se pudo observar como el cantante es incapaz tanto de mover el lado derecho de su rostro como de cerrar su ojo. “Como pueden ver, este ojo no está parpadeando, no puedo sonreír con este lado de mi cara, esta fosa nasal no se mueve” relató Bieber.

El síndrome de Ramsay Hunt es un padecimiento causado por el virus de la varicela-zóster, la enfermedad que genera erupciones internas y externas en todo el cuerpo. En ese sentido, toda persona que haya padecido esta enfermedad en algún momento de su vida, podría desarrollar el síndrome, ya que el agente patógeno sigue latente en su organismo.

Las personas que padecen este síndrome suelen presentar como primer síntoma una erupción cutánea en alguno de los oídos, que viene acompañada de una parálisis facial temporal en el mismo lado de esa oreja. Luego, se pueden detectar dificultades para cerrar los ojos, tener desviaciones en los bordes de los párpados, el movimiento de los músculos del rostro puede ser disparejo o con debilidad y la mandíbula puede parecer mal ubicada, además de registrar una pérdida de audición temporal.

No obstante, el síndrome de Ramsay Hunt tiene cura y con tratamiento adecuado de antivirales el virus puede durar de cinco días a una semana. “Esto es bastante grave, como pueden ver. Desearía que no fuera el caso, pero obviamente mi cuerpo me está diciendo que tengo que calmarme”, indicó angustiado el cantante canadiense.