Santi Maratea hizo "un compost terapéutico" para que le den plata

Santi Maratea está envuelto nuevamente en críticas. El influencer que fue apuntado como "demagogo" por hacer campañas de recolección de fondos en beneficio de su imagen, este viernes publicó una nueva iniciativa que levantó una ola de comentarios negativos en redes. Es que en ella el joven de 30 años propuso un "compost terapéutico" para que sus seguidores le donen fondos para recuperarse psicológicamente de los malos momentos, como peleas cuando lo critican por sus iniciativas.

Todo empezó por una discusión que mantuvo con el referente liberal Carlos Maslatón vía Twitter. En esta, durante varias contestaciones, los dos famosos del mundo virtual se sacaron cosas en cara varias cuestiones vinculadas a la política. En cuanto a esto, primero el economista había lanzado en una entrevista que Maratea "no sabía nada de números" por lo que no era un "hombre de negocios". "400 palos es poco", criticó por una de sus colectas.

Vía Twitter, el influencer lo defenestró: "No nos tomes por pelotudos Maslaton querido que 400 millones es poco si trabajaste toda tu vida, para alguien que nunca trabajó tener 400millones es un montón. Señores adultos que todavía viven de su madre, conozco bastantes, todos miserables". Y en otro tweet agregó: "si queres @CarlosMaslaton podemos hacer una comparación entre mi trabajo y el tus amigos a ver cuál es más transparente y honesto. No me quieras correr que te saco a pasear a vos y a los que defendes".

En seco, Maslatón le dijo: "Maratea, vos aprendé a hacer las cuentas, es 1 palo verde" y le vociferó "dejá de lado el marxismo porque vas a patinar fuerte con las colectas". La discusión continuó por varios minutos y terminó con un Maslaton que le dijo: "Hay que bajar la demagogia. Tu discurso social sirve para generar pánico y aterrorizar la gente. Tu mensaje con números nominales y no reales de las cosas es un fraude propagandístico".

En ese marco, horas después, el influencer se mostró sentido en su cuenta de Instagram por el "ataque" que había vivido . Por ello pidió a sus seguidores que le donen a partir de un monto de 120 pesos para recuperarse y hacer un "compost terapéutico".