Escuchá lo nuevo de Justin Timberlake y Nelly Furtado

En un emocionante encuentro musical, Justin Timberlake, Nelly Furtado y el rapero Timbaland se reúnen para trabajar juntos una vez más, después de 16 años desde su exitoso tema "Give It To Me".

Esta nueva colaboración, llamada "Keep Going Up", no solo representa el regreso del aclamado productor ganador del Grammy, Timbaland, sino también su debut como artista bajo la asociación entre Mosley Music Group y Def Jam Recordings.

El sencillo "Keep Going Up" es una canción fresca y vibrante que refleja la característica producción de Timbaland, con un enfoque en ritmos y una riqueza de elementos de R&B.

La canción fue creada por los productores de Last Trip To The Moon, Brandon Stewart y Brandon Cordoba, quienes compartieron su trabajo con Timbaland a través de su plataforma de creación musical, Beatclub, según informa NME.

Esta colaboración llega más de 15 años después de su éxito conjunto con Timberlake y Furtado en "Give It To Me", que formó parte del álbum "Shock Value" lanzado en 2007.

Timbaland había trabajado previamente en varios proyectos con Timberlake y Furtado. Recientemente, el rapero compartió la noticia de que Justin Timberlake finalizó su próximo álbum.

Además, en agosto, rindió un emotivo homenaje a su compañero de rap de toda la vida, Magoo, quien lamentablemente falleció a los 50 años.

Escuchá "Keep Going Up"