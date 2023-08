Kevin Di Serna en Vision: "La música transmite amor"

El evento se realizará esta noche en Finca La Nonnina (Julio D. Salto 1500, Cipolletti), completan el line up los DJ's Stejepanek y Alan Long. Las visuales estarán a cargo de Vj Jt (Joaco Torrecilla) y la operación de luces será de Agussit (Agustín Tammone). Los tickets están a la venta en la plataforma Eventpass, en locales habilitados del Alto Valle y los RRPP de la marca. La apertura de puertas será a las 23 hrs.

Su propuesta conjuga elementos que van desde el dub, el deep house y el minimal con una sólida base en clave progressive melódico, incluyendo vocals y pasajes sonoros que evocan a los mejores clubes de Europa. Trabajó con algunos de los sellos discográficos más importantes en la escena global, como Innervisions, Sudbeat Music, Watergate, Exit Strategy y All Day I Dream.

Se presentó en clubs y festivales como Tomorrowland (Belgica), Pacha Ibiza (España) , Mandarin Park (Buenos Aires), Forja (Córdoba) , Bar Americas (Mexico), y Harry Klein (Alemania-Munich).

El artista fue entrevistado por Huguex Cabrera en el programa Tardes de Primera por 24/7 Canal de Noticias, desde donde asegura que "Neuquén es una ciudad que me encanta y el profesionalismo de Vision a la hora de producir es admirable. Nos atienden muy bien".

La fiesta será indoor, es decir, dentro de las instalaciones de La Nonnina, donde el público estará protegido del viento pronosticado para esta semana: "Los DJ's vamos a estar más cerca del público y vamos a conectar de una forma más cálida. Me gusta interactuar con la gente", afirmó el artista que recibió el apoyo de Laurent Garnier, Hernán Cattaneo, Solomun y John Digweed entre otros.

Sobre la combinación de su música con una elegante propuesta visual, Di Serna expresó: "Antes de sumergirme en la música estaba muy conectado con la fotografía, de hecho cuando vine a Buenos Aires fue para estudiar la carrera, desde chico estuve conectado con el arte. Naturalmente siempre fui mirando la música. Uno de mis mejores amigos es director de cine, durante la pandemia hicimos un streaming y, a partir de ahí, surgió la idea de mantener esa estructura durante las presentaciones en vivo".

En referencia a su paso por el festival de música electrónica más famoso del mundo afirma: "Luego de trabajar con Innervisions, me contactan desde Tomorrowland para trabajar musicalizando algunos videos de ellos y, finalmente, me invitan a formar parte del line up en Bélgica en 2022. Creo que este año saldrá la música que realicé en ese stage (escenario)".

Al ser consultado por sus impresiones ante la explosión de su carrera en el plano internacional, Di Serna explicó: "Hay momentos que son muy impactantes, pero es crucial tener los pies sobre la tierra porque la esencia de la música electrónica es de unidad. Se conocen los éxitos pero también hay frustraciones y fracasos que uno debe saber sobrellevar. El mensaje más importante de la música consiste en transmitir amor. Cómo humanidad debemos apropiar ese capital simbólico para construir un mundo mejor".