Un mes donde todo es posible si atendemos a lo necesario

Por @sorormystique

@lachicadelosastros

Llegamos al ultimo mes que pone fin a este año gregoriano 2024. Llegamos a diciembre, un mes que nos muestra que todo es posible si atendemos a lo necesario. En estas primeras semanas, todo se pone en modo "RE" pues hay muchos planetas retrogradando.

Urano, Júpiter, Mercurio están retrógrados, y esta semana lo hace Marte en el signo de Leo. Por lo tanto estas primeras semanas de diciembre mas allá de ser un mes de finales, cierres y celebraciones, serán de re-conexión, de re-organización, de re-flexion para ir hacia un nuevo año.

No todo pasado fue mejor, lo inesperado nos cambia la vida

El pasado 25 de noviembre Mercurio se puso retrogrado y lejos de ser ese obstáculo que retrasa, es la pausa necesaria para reflexionar como vamos a entrar al próximo año. Hasta acá, nadie se salva de los cambios. Absolutamente todos estamos procesando las transformaciones y desafíos que este año nos mostro.

Estas primeras semanas de diciembre son para hacer limpieza emocional, depuración mental de viejas creencias, y patrones que nos limitan en nuestra accion, hacia eso que queremos. A pesar de que es fin de año y estamos de cierres y finales, el cielo marca un periodo de nuevos comienzos, o al menos de nuevas proyecciones de cara a un nuevo año con la Luna nueva en Sagitario. Hay muchas expectativas, como incertidumbre volando en el aire, entonces todos estos planetas en su fase retro nos invitan a revisar, volver a reconectar con algunas situaciones que se creían cerradas, tomar de ellas el aprendizaje necesario y poder darnos así un nuevo inicio justo, una nueva siembra en correspondencia con esta nueva versión que somos ahora.

En el amor

El 4 de diciembre Mercurio Rx contacta a Quirón, Y venus en Capricornio hace un trino a Urano que esta retrogrado, esto puede traducirse como momento climax para deshacernos de viejas proyecciones, viejas heridas, lo que creíamos de alguna situación, viejos dolores que hoy no nos permiten avanzar, o velan nuestra acción sobre todo en el Amor. Nos deshacemos de viejas maneras de hacer las cosas.

Venus esta con ganas de conectar con lo nuevo. Y pueden venir situaciones inesperadas, llamados, conexiones que no veíamos venir, que nos conectan con el deseo de lo distinto. Y esto será un gran tema para las relaciones y o vínculos que estarán pasando por una gran revisión. Pero también pueden aparecer viejas narrativas, o personas del pasado que nos muestran que ya es necesario hacer cambios para lograr esa nueva realidad que tanto anhelamos.

Pero los cambios serán de carácter interno, de mirar hacia nuestro interior y ver que es lo que estamos proyectando sobre otros. Es momento de observar, atender, oir-se, y acomodar las piezas de este rompecabezas 2024. Por que el 5 de diciembre Mercurio RX se une al Sol en sagitario, y pum nos llega esa revelación, esa señal que nos re-organiza el viaje, que nos re-direcciona la trayectoria.

Con este contacto entre el Sol y Mercurio, podemos estar cuestionando o demandando, lo que hicimos o no cerca del 20 de noviembre. Sera un contacto astral que potencia los limites por que además se da en tensión a Saturno, asi que esto puede traernos la información que necesitamos para poner limites, y hacer cierres internos de lo que ya no queremos mas en nuestras vidas. Todo esta movidan astral nos deja bien claro cual es la fecha de caducidad, de situaciones, relaciones, lugares emocionales que ya no nos acompañan en este nuevo renacer.

Ojo con el cotorreo, las indiscreciones, los chusmerios que nos hicieron creer algo que no era y los malos entendidos que están a la orden del día. Te digo, me dijo, te dije, y todo el desafío que presenta la comunicación en este tiempo donde suponemos según lo que vemos antes de preguntar y registrar lo que esta sucediendo.

