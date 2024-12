Un árbol y el escrache a un infiel: la estafa más ingeniosa de los últimos tiempos

Un simple arbolito, en una calle de El Palomar (zona Oeste de Gran Buenos Aires), fue escenario de lo que sería una nueva estafa. De hecho, una verdadera gran estafa que atrae sin esfuerzos a sus víctimas: los curiosos que buscan conocer al descarado que le fue infiel a su pareja.

Los delincuentes encuentran malvadamente nuevas formas para estafar a las personas y, en los últimos años, quedó expuesto el alto nivel de creatividad que algunos de ellos tienen para llegar a su objetivo. En ese contexto, finalmente se fueron conociendo varias de ellas con el paso del tiempo, como una aplicación "trucha" de Mercado Pago o aquellos que se disfrazaron de trabajadores de empresas conocidas.

Lo cierto es que la mayoría de las estafas son posibles a través de metodologías con el uso de redes sociales y por la falta de atención de la persona atacada. Por eso, aquella que se conoció en El Palomar, fue verdaderamente innovadora. Para la misma, los delincuentes utilizaron la curiosidad que todos tenemos dentro e inventaron una situación que, si no terminase en estafa, se habría viralizado entre risas.

"Lautaro, infiel, que todos vean tus fotos", es lo que se escribió en mayúsculas en un cartel que luego se pegó en al menos un árbol del mencionado lugar. Asimismo, se adjuntó un código QR que algunos se animaron a abrir y los llevó a la desgracia de ser estafados. En este contexto, una de las personas que podría haber terminado como víctima, contó a Mejor Informado: "Cuando vimos el cartel con mis amigos, nos matamos de risa. Y obviamente queríamos saber quién era Lautaro y qué aparecía en las fotos. Uno de los chicos nos dijo que no escaneáramos porque se estaban usando los QR para estafar, pero no le di pelota y lo hice igual. Automáticamente me llevó a descargar una aplicación y no lo hice porque ahí sí me di cuenta. Igual, conocemos a otro chico que descargó la aplicación y terminó mal".