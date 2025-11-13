¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 13 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Tip viajero

Cómo es el truco para lavar ropa sin lavarropas que revolucionó las escapadas de fin de semana

Con solo una bolsa hermética, jabón y agua, este método exprés permite limpiar prendas en minutos, ideal para viajes cortos y turismo sustentable.

Por Redacción

Jueves, 13 de noviembre de 2025 a las 11:18
Lavar ropa sin lavarropas: el truco viajero

Durante el próximo fin de semana largo de noviembre, que se extenderá desde el viernes 21 hasta el lunes 24 inclusive, muchos argentinos comienzan a planificar sus vacaciones de verano y escapadas cortas. En este contexto, surge una técnica sencilla y práctica que ya es tendencia entre viajeros que buscan minimizar equipaje y evitar complicaciones con la ropa sucia: el lavado exprés sin necesidad de lavarropas.

Este método casero consiste en limpiar una prenda en pocos minutos usando únicamente una bolsa hermética, jabón neutro o de pan y agua. Así, se evita depender de lavaderos externos o de las instalaciones del alojamiento, facilitando la experiencia de viaje.

El procedimiento es muy simple y consta de cinco pasos

Colocar la prenda en una bolsa hermética. Agregar agua y jabón. Cerrar y agitar. Enjuagar. Escurrir y colgar para secar.

Además de su practicidad, esta técnica es respetuosa con el medio ambiente, ya que ahorra agua y energía. Por ello, es especialmente valorada por quienes practican un turismo sustentable y disfrutan de la aventura al aire libre, siempre respetando las normas del lugar donde se encuentren.

Existen varios destinos ideales para aplicar este truco durante las vacaciones o escapadas de fin de semana

  • Sierra de la Ventana: Con sus senderos, arroyos y ascensos al Cerro Bahía Blanca o Pan de Azúcar, es común regresar con la ropa húmeda o sucia, lo que convierte el lavado exprés en una solución práctica.
  • El Bolsón: Entre cascadas, trekking por el Piltriquitrón y el bosque tallado, la ropa suele ensuciarse rápidamente. El método de la bolsa es útil para recuperar la frescura sin perder tiempo en el alojamiento.
  • Tafí del Valle: Este clásico destino del norte argentino es perfecto para quienes buscan aventura entre cerros y lagunas, y donde el lavado exprés resulta ideal para quienes acampan o se alojan en cabañas sin lavarropas.

Este método se ha convertido en un aliado secreto para viajeros aventureros, ya que combina rapidez, simplicidad y sustentabilidad, evitando gastos adicionales y complicaciones durante las vacaciones o escapadas cortas.

