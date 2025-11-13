Cómo es la agenda del gobierno neuquino con los gremios para este jueves, en la segunda mesa salarial

El Gobierno provincial convocó a los gremios estatales a una nueva instancia de diálogo en el marco de la negociación salarial correspondiente al año 2026. Será la segunda mesa de trabajo, con el objetivo de dar continuidad a las conversaciones iniciadas semanas atrás en un clima de previsibilidad y consenso.

La jornada se llevará a cabo en el Centro Administrativo Ministerial (CAM), ubicado en Antártida Argentina 1245 de la ciudad de Neuquén, donde se desarrollarán las reuniones con los distintos sindicatos que representan a los trabajadores del sector público provincial.

El cronograma establece que a las 10 de la mañana comenzará el encuentro con la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), seguido por la reunión con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), prevista para las 12.

Durante la tarde, el Gobierno recibirá a los representantes de la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (UNAVP) a las 14, y cerrará la jornada con la participación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a partir de las 16.

Se trata de la segunda ronda de encuentros que impulsa el Ejecutivo provincial, con la intención de brindar previsibilidad política y económica tanto al Estado como a los trabajadores, en un contexto de diálogo y búsqueda de acuerdos sostenibles para el próximo ejercicio.

En representación del Poder Ejecutivo participarán el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano, el subsecretario de Gobierno, Juan Grandi, el subsecretario de Recursos Humanos, Juan González, y la directora superior de Relaciones Laborales, Natalia Puppio.