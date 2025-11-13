Este miércoles, en un departamento del barrio de Caballito, una oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) disparó y mató a su expareja, un hombre de 36 años, en medio de una violenta discusión. La situación, que despertó el alerta de los vecinos, terminó con la muerte del hombre y con la mujer herida, quien fue trasladada al hospital con un disparo de bala en su pierna.

El tiroteo fue reportado alrededor de las 5 de la madrugada, cuando los vecinos llamaron al 911 alertando sobre disparos provenientes del interior de un departamento de la calle Cachimayo. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la mujer, de 31 años, con una herida de bala en el muslo izquierdo. La oficial fue rápidamente atendida y trasladada al Hospital Churruca, donde se le realizó una cirugía para estabilizar su estado de salud.

Dentro del departamento, los investigadores encontraron el cuerpo sin vida de su expareja, un hombre de nacionalidad paraguaya, quien yacía en el suelo con dos impactos de bala en el pecho. A su lado, los policías hallaron una pistola Bersa, el arma reglamentaria de la Policía Federal, que aparentemente fue utilizada en el crimen.

La escena también reveló que, afortunadamente, las dos hijas menores de la pareja, de 4 y 6 años, se encontraban dormidas en una habitación y resultaron ilesas.

Dermostest positivo

La mujer policía fue sometida a un dermotest en el hospital, que dio positivo por la presencia de pólvora en sus manos, lo que confirma que fue ella quien disparó el arma. Esta prueba es clave en la investigación del caso, que llamó la atención por la implicación de una oficial de la fuerza de seguridad en un hecho de tal violencia.

El historial de violencia de género es un aspecto relevante del caso, ya que, según informaron fuentes judiciales, la mujer había denunciado a su ex pareja en junio del año pasado por agresiones. En respuesta, la Justicia había dictado una orden de restricción perimetral contra el hombre y le entregó a la mujer un botón antipánico para su protección. A pesar de estas medidas, la relación entre ellos siguió siendo conflictiva, lo que finalmente derivó en el trágico desenlace de este miércoles.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 8, y la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, quienes están trabajando para esclarecer los hechos. La mujer policía, que ya declaró que había tenido una fuerte discusión con su expareja antes del tiroteo, permanece internada en estado estable.