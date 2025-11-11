El Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén presenta una variada agenda de actividades culturales y educativas para disfrutar entre el 11 y el 15 de noviembre, con entrada libre y gratuita. Las propuestas incluyen exposiciones, visitas guiadas, un ciclo de cine y una jornada de charlas motivacionales abiertas a toda la comunidad.

Sala Permanente: un nuevo guion para repensar los diálogos del arte

Con un renovado guion curado por la Arquitecta Patricia Del Río, la Sala Permanente del MNBA invita a recorrer un espacio que cruza distintas disciplinas, desde pintura, escultura, grabado, dibujo, fotografía, instalaciones y videoarte, en una organización no cronológica.

“Se trata de una disposición heterodoxa, que aparenta un anacronismo deliberado y permite inscribir las obras de los artistas argentinos en tradiciones plásticas europeas”, señaló Del Río.

La sala puede visitarse de martes a viernes de 9.30 a 20, y sábados, domingos y feriados de 16 a 20. Los recorridos guiados se realizan de martes a viernes a las 12 h y todos los días a partir de las 18.

Exposición “Los Mundos de Liliana”

En la Sala Temporaria continúa la muestra "Los mundos de Liliana", una retrospectiva dedicada a la arquitecta y artista Liliana Montes Le Fort (1934–2017). Curada por el Lic. Amadeo Laurin, la exposición rescata la trayectoria de la artista y su compromiso con la responsabilidad social, la defensa de los derechos de las mujeres y los trabajadores. La muestra puede visitarse en los mismos horarios del museo, con visitas guiadas a las 12 y a las 18.

“Ilustrando un futuro sin trabajo infantil”

En el espacio de la Confitería del MNBA se exhibe la muestra gráfica "Ilustrando un mundo sin trabajo infantil", impulsada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Argentina. La exposición reúne obras de reconocidos ilustradores como Rocío Alejandro, Pablo Bernasconi, Gabriela Burin y Vero Gatti, entre otros, con el objetivo de sensibilizar sobre la erradicación del trabajo infantil.

El público puede acceder además a un código QR para conocer información y canales de denuncia de la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil del Gobierno de Neuquén.

Jornada “Hackeá tus emociones, liderá tu futuro” – Jueves 13 a las 18.

El jueves 13 de noviembre, desde las 18 en el auditorio del MNBA, el Rotary Club Neuquén organiza una jornada de charlas sobre liderazgo, gestión emocional y resiliencia.



El encuentro incluirá las presentaciones: Mente Emprendedora por los licenciados Javier Bernay y Martín Villanueva. Finanzas para la familia, por Bibiana Sagripanti y Federico Ortíz y Resiliencia de vida y superación personal, a cargo de Hernán y Agustina Danolfo del "Proyecto Ser Humano". La actividad es con entrada libre y gratuita, con la colaboración voluntaria de un alimento no perecedero. Para más información se puede consultar a Federico Acuña al 2995 837763.

Ciclo de Cine PAMI – Sábado 15 a las 17.

Dentro del Ciclo de cine PAMI, el sábado 15 de noviembre a las 17 hse proyectará Cuestión de principios (2009), dirigida por Rodrigo Grande. La película narra el conflicto entre un empleado portuario y su jefe por una vieja revista que desata una reflexión sobre los valores y el dinero. La proyección será en el auditorio del MNBA, con entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad.