Billy Idol, uno de los máximos exponentes del punk y glam rock, llegará a Argentina el próximo sábado 15 de noviembre para presentarse en el Movistar Arena con su tour “It’s A Nice Day To…Tour Again!”. Este concierto marcará su regreso al país tras sus shows en 2022, cuando fue telonero de Green Day en el Estadio Vélez Sarsfield y ofreció un recital en el Luna Park.

Originario de Middlesex, Inglaterra, William Michael Albert Broad inició su trayectoria musical en 1976 como guitarrista de la banda punk Chelsea. Poco tiempo después, abandonó ese proyecto para formar Generation X, donde se desempeñó como cantante junto a Tony James, John Towe y Terry Chymes. La agrupación alcanzó gran popularidad en el Reino Unido hasta su disolución en 1981.

Tras ese episodio, Idol se mudó a Nueva York para encarar su carrera como solista. Su salto a la fama fue inmediato gracias a su álbum debut homónimo y temas emblemáticos como “Dancing With Myself” y “White Wedding”. Su estilo innovador, que fusionó punk, glam rock, pop y new wave, junto a sus videos pioneros en MTV, lo convirtieron en un fenómeno global del hard rock.

No solo es un ídolo en la música

Además de su éxito musical, Billy Idol ha incursionado en proyectos audiovisuales, destacándose su participación en la película “The Doors”. Su carrera, que abarca casi 50 años, se refleja en un patrimonio estimado en 60 millones de dólares, según el portal Celebrity Net Worth.

Billy Idol y su fortuna de 60 millones de dólares

En cuanto a ventas, Billy Idol ha comercializado más de 10.626.761 álbumes a nivel mundial, incluyendo aproximadamente 6.500.000 en Estados Unidos y 980.000 en el Reino Unido. Estos números avalan su legado y su impacto duradero en la industria musical.

Con una imagen distintiva y una propuesta musical que rompió esquemas, Billy Idol sigue vigente y continúa atrayendo multitudes, consolidándose como una figura clave del rock que marcó una era y sigue dejando huella en nuevas generaciones.