Durante su estadía en Argentina para promocionar su nuevo proyecto cinematográfico, Johnny Depp fue consultado sobre su conocimiento acerca de Mauro Icardi, conocido futbolista y figura central del reciente escándalo mediático llamado 'Wandagate'.

En una entrevista concedida a un medio local, el actor respondió con cautela y honestidad: “Mmm, no lo conozco. Tal vez sí, no lo sé”. Estas palabras evidenciaron su desconocimiento sobre el deportista y la polémica que lo rodea.

Johnny Depp en Buenos Aires

El diálogo se dio en el marco de un junket de prensa en el que Depp participó junto a Riccardo Scamarcio, protagonista de la película 'Modigliani, tres días en Montparnasse'. Scamarcio, intentando recordar al futbolista, comentó: “Sí, Icardi, lo recuerdo como jugador de futbol”.

En un momento, mientras Depp admitía en voz baja “No tengo idea, escucha…”, Scamarcio añadió que aunque Icardi “no es como Maradona o Messi, pero juega muy bien”.

El interés por esta consulta no es casual. Mauro Icardi ha manifestado públicamente su admiración por Johnny Depp, especialmente durante su propia batalla legal con Wanda Nara. El futbolista ha comparado su situación judicial con la del actor y su exesposa Amber Heard, en casos de abuso físico, verbal y difamación.

En medio del conflicto con Nara, Icardi incluso compartió en sus redes sociales imágenes de Depp acompañadas de la frase “Tic Tac Johnny”, reflejando su fanatismo y buscando apoyo en la imagen del actor.

Mientras tanto, Johnny Depp continúa con su agenda promocional en Argentina, ajeno a las tensiones locales, y mantiene un perfil políticamente correcto al responder sobre temas sensibles del país que lo recibe.