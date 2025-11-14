Continuamos sugiriendo menús para la mesa fría de las próximas fiestas de fin de año, que ya están a la vuelta de la esquina. Lo hacemos con éste clásico más polémico que Boca y River: tomates rellenos. Uno de los platos elegidos no solo para las Fiestas sino también para esos días calurosos donde ni se nos ocurre prender la hornalla.

Lo bueno de los tomates rellenos, es que se pueden rellenar con lo que vos quieras: arroz común, arroz integral, arroz negro, (el que tengas a mano), papas, combinándolo con pollo, tomates secos, anchoas, alcaparras, panceta. Cuando digo con lo que vos quieras, es literal.

Si va a haber algún vegano o vegetariano en la mesa, la sugerencia es: con zanahoria rallada, la pulpa del tomate picada y escurrida, arbolitos de brócoli hervido, aceitunas picadas, arvejas o garbanzos bien tiernos, choclo, arroz o puré de papas con mayonesa vegana, elegí la combinación que más te guste. Eso sí, la mayonesa no debe faltar para realzar el sabor de los vegetales.

Hay un relleno que hacía mi madre y que me marcó a la hora de elegir por lo fácil , rico y económico: tomates rellenos con puré de papas, arvejas, atún y mayonesa.

Lo importante a la hora de elegir los ingredientes, es tener en cuenta la combinación de los sabores y también la presentación, no nos olvidemos que la comida entra por los ojos.

Depende de la cantidad de comensales será la cantidad de tomates a rellenar. Tengamos en cuenta que va a haber otros platos fríos y si haces muchos, van a estar hasta Reyes comiendo tomates rellenos.

Lo ideal es conseguir piezas no muy grandes, porque no todos los comen completos, los he visto y es una pena desperdiciar la comida en un mundo donde mucha gente pasa hambre.

4 tomates medianos

4 papas medianas

1 lata de arvejas

1 lata de lomitos de atún

Mayonesa

Aceitunas para decorar

Preparación

Lavar bien los tomates, cortar la parte superior como un sombrero, ahuecar el centro con cuidado de no romper la piel porque si no va a ser difícil colocar el relleno. Dejar un grosor medio.

Colocar los tomates sin el sombrero boca abajo para que escurran.

Hervir las papas controlando que no se pasen para que no queden acuosas. Retirarlas, dejar entibiar y pisar con tenedor o con un pisa papas.

Agregar el atún desmenuzado, las arvejas y la mayonesa.

Cuando esté lista ésta pasta, rellenar los tomates ya escurridos con generosidad, no importa si superan la altura, colocar en la fuente que se vayan a servir y decorar con aceitunas enteras o picadas.



