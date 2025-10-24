Torre de panqueques salados: la estrella irresistible de tu mesa de Navidad y Año Nuevo

Parece mentira que ya estemos pensando en los menús para Navidad y Año Nuevo. ¿Cena fría o caliente? ¿Adentro o afuera? Te sugerimos algunas ideas ricas y fáciles para que disfrutes en familia o con amigos.

La torre de panqueques salados es un plato visualmente atractivo e imposible de resistir una vez que se lo prueba.

La combinación de panqueques con rellenos variados como carnes (jamón, atún, pollo) vegetales, quesos y salsas, la convierten en la preferida de grandes y chicos.

Es de preparación rápida, puede hacerse con anticipación y personalizar al gusto.

Si bien la torre de panqueques tiene sus raíces en la cocina moderna, es cierto que recuerda a preparaciones tradicionales como la tarta de capas o la milhojas salada. No solo es una de las preferidas para las fiestas de fin de año, sino que se adapta a cualquier comida, elegante o casual, pudiendo utilizar lo que tengas en casa y crear algo único.

Hacer una torre de panqueques es muy sencillo, se trata de intercalar panqueques con capas de relleno. La clave está en elegir combinaciones de sabores y texturas que se complementen bien.

Vamos con el primer paso, los panqueques.



Ingredientes

1 taza de harina leudante

1 taza de leche (si se desean panqueques más finos, agregar ½ taza más)

2 huevos

1 pizca de sal

1 cucharada de aceite (ayudará que no se peguen)

Preparación

Añadir los huevos a la harina con una pizca de sal y batir mientras se incorpora la leche poco a poco para evitar que se formen grumos.

Agregar la cucharada de aceite, mezclar bien hasta obtener una masa homogénea.

Dejar reposar unos 10 o 15 minutos y cocinarlos en una sartén antiadherente ligeramente enmantecada siguiendo el método tradicional.

Reservarlos tapados para que conserven la humedad.

Relleno

200 grs. de jamón cocido en rodajas

200 grs. de queso en láminas o rallado

150 grs. de atún en lata bien escurrido (el atún es opcional)

1 tomate cortado en rodajas finas

1 taza de hojas de espinacas frescas

Mayonesa a gusto

Queso crema si se quiere suavizar la mayonesa

Ahora se coloca un panqueque en la base de un plato grande o bandeja.

Untar con una capa fina de la salsa elegida

Agregar una capa de jamón y queso.

Cubrir con otro panqueque, untar nuevamente con la salsa.

Agregar una capa de tomates, espinacas y atún.

Cubrir con otro panqueque y repetir el proceso hasta lograr la altura deseada o hasta que se terminen los ingredientes.

Para finalizar colocar un panqueque en la parte superior, untar con una suave capa de mayonesa y decorar con lo que se desee. Puede ser huevo duro picado, tomates cherry, aceitunas, frutos secos, etcétera.

En este punto hay que dejar volar la imaginación para que el impacto visual sorprenda a los comensales.

¡Que la disfruten!

