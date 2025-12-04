Como cada diciembre, el cierre del calendario llega acompañado del termómetro más fiel de la cultura digital: el informe “El Año en Búsquedas” de Google. El ranking, que revela qué fue lo que más curiosidad despertó en los usuarios del país, funciona como una radiografía del clima social, deportivo y cultural de 2025. Y este año, nuevamente, los argentinos confirmaron sus pasiones históricas: el fútbol, las series y los hechos de alto impacto público dominaron la agenda online.

En lo más alto del listado general se ubicó la Copa Mundial de Clubes, disputada en Estados Unidos y con el Chelsea como campeón. El interés por el torneo arrastró consultas vinculadas, como las del PSG, uno de los protagonistas de la competencia. Pero el deporte no fue el único motor: el segundo término más buscado del año fue ARCA, el organismo aduanero que se instaló en la conversación pública durante gran parte de 2025. Un tercer lugar inesperado lo ocupó “calor excesivo”, reflejo de la ola extrema que golpeó al país en febrero.

El ranking siguió combinando deporte y actualidad. La Selección Sub-20, finalista frente a Marruecos, se quedó con el cuarto puesto; mientras que la muerte del Papa Francisco, ocurrida en abril, se ubicó en el quinto. Más atrás aparecieron el Padrón Electoral, las consultas por la boxeadora Locomotora Oliveras tras su fallecimiento, el club PSG, el piloto Franco Colapinto, y la serie El Eternauta, uno de los grandes éxitos argentinos del año.

Las figuras del año: del automovilismo al espectáculo

En materia de personalidades, Franco Colapinto encabezó ampliamente las búsquedas. El piloto, que continuó afianzándose en la Fórmula 1, fue la figura pública más consultada por los argentinos. El ranking sumó nombres de distintos mundos: la modelo Julieta Prandi, el Papa León XIV (Robert Prevost), el futbolista Ander Herrera por su llegada a Boca, además de artistas como Dua Lipa, Mercedes Oviedo, Cris Morena y Karen Reichardt.

Los acontecimientos que marcaron el año

El fútbol volvió a copar la categoría de eventos, seguido de cerca por los fenómenos climáticos. A la Copa de Clubes se sumaron la Copa Mundial Sub-20, la Champions League y la clasificación rumbo al Mundial. Entre los hechos no deportivos, el calor extremo, la inundación de Bahía Blanca, el Hot Sale, las elecciones bonaerenses, el Cónclave tras la muerte de Francisco y el paro general del 10 de abril también fueron protagonistas.

Series, cine y producción local en el centro de la escena

En entretenimiento, el dominio argentino fue contundente: El Eternauta quedó al tope de las búsquedas y se consolidó como un fenómeno cultural. Le siguió En el barro, mientras que el cine se destacó con Homo Argentum, la película donde Guillermo Francella interpretó a 16 personajes.

El interés también se repartió entre producciones internacionales como Anora —ganadora del Oscar—, Nosferatu, El Juego del Calamar y Adolescencia. En cine, Destino final: lazos de sangre y Cómo entrenar a tu dragón completaron los títulos más buscados.

El fútbol argentino, siempre protagonista

En el terreno local, el Boca–River volvió a ser el partido más consultado por los usuarios, seguido por el duelo Argentina–Brasil. También se destacaron encuentros de River frente a Platense y Racing, y los cruces de Boca contra Independiente, Barracas Central, Auckland City y Bayern Múnich.