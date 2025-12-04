La posibilidad de un paro total de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires volvió a encender las alarmas este jueves, luego de que la UTA advirtiera que podría detener los servicios durante todo el viernes 5 de diciembre si las empresas no completan el pago de los sueldos de noviembre.

La tensión escaló en las últimas horas tras la confirmación de que varias compañías del sector abonarían los salarios en dos tramos, situación que derivó en una fuerte reacción del gremio y en un intento del Gobierno de contener la crisis mediante un aumento del 15% en los subsidios destinados al transporte.

Las cámaras empresarias habían anticipado que, debido a la delicada situación financiera que atraviesan, solo podrían pagar una primera cuota del sueldo este jueves, dejando el resto para los próximos días. Sostienen que el sistema opera con ingresos insuficientes, costos crecientes y tarifas desactualizadas, lo que dejó a numerosas firmas al borde de la paralización operativa. Desde la AAETA admitieron incluso que, pese a la suba de subsidios, podrían necesitar “uno o dos días más” para completar las liquidaciones y anticiparon que pedirán “tolerancia” a la UTA.

La respuesta del sindicato fue inmediata. La UTA rechazó cualquier tipo de pago fraccionado, tanto de salarios como del aguinaldo, y apuntó contra el Ejecutivo: “El Gobierno será responsable si los trabajadores se ven obligados a parar para cobrar en tiempo y forma los sueldos que les corresponden”, expresaron en un comunicado. El gremio aseguró que no permitirá que los choferes cobren en cuotas y acusó a las cámaras empresarias de utilizar la situación como mecanismo de presión.

Desde el Gobierno, en tanto, negaron tener incumplimientos con las empresas y calificaron el planteo de la UTA como “político”. Afirmaron que la resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial —que actualizó en un 15% los subsidios— cumple con lo comprometido y que cualquier conflicto responde a una interna sindical y no a una falta de fondos.

En medio de estas tensiones, la incertidumbre se extiende entre millones de usuarios que dependen del transporte público. Con la amenaza de paro aún latente y en vísperas del fin de semana largo por el 8 de diciembre, varias líneas del AMBA podrían quedar paralizadas este viernes, generando un fuerte impacto en la movilidad cotidiana.

Por ahora, las negociaciones continúan. Pero la posibilidad de un viernes sin colectivos todavía no está descartada.