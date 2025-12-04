Lisandro Martínez sigue dando pequeños pasaos para su recuperación definitiva de rodilla y hoy ingresó faltando dos minutos en el partido que su equipo, Manchester United, empató como local ante el West Ham 1 a 1 por la 14ª fecha de la Premier League.

El ex Defensa y Justicia ingresó a los 43 del complemento por su compañero Luke Shaw que poco incidió en el trámite del partido, nada en el resultado que ya estaba establecido desde los 37 del complemento por la aparición de Magassa en el conjunto visitante de Londres.

El United lo ganaba por la mínima gracias a Dalot que a los 8 del complemento puso en ventaja a al ex equipo de Alejandro Garnacho.

La participación de Martínez, aunque sea mínima, es buena señal para Lionel Scaloni, el técnico de la Selección Argentina que lo tiene muy en cuenta para la lista definitiva que irá al Mundial del 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

El jugador, aún sin alta médica definitiva, pidió permiso a su club para sumarse en la última convocatoria Albiceleste y quedar bajo las órdenes del cuerpo médico durante casi una semana. Con él, Cristian Romero y Nicolás Otamendi, el campeón del mundo tiene las posiciones claves de la última línea bastante aseguradas, queda espacio para uno dos nombres más en esa función de marcador central.

Trapo especial

Los hinchas del United sorprendieron en una de las populares del "Teatro de los Sueños", recibiendo al equipo y al defensor con una bandera espectacular de la Argentina invadida por una chuchilla.

Espectacular bandera dedicada a Martínez, "El Carnicero", en la tribuna del "Teatro de los Sueños".

Es que por su estilo de juego y su manera de jugar y entregar todo en cada partido, al argentino lo apodaron "El Carnicero" desde que llegó al Manchester, envuelto en críticas por su tamaño para jugar como marcador central, pero rápidamente los convenció con sus cualidades.