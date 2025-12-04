Una pareja de personas adultas mayores necesitó $1.278.026 en octubre para cubrir sus gastos básicos mensuales, según la Canasta de Consumo para Personas Adultas Mayores, que releva costos de alimentación, vivienda, servicios, salud y esparcimiento.

El informe —al que accedió Noticias Argentinas— también estimó que una persona mayor de 75 años que vive sola requirió $704.600 para afrontar el mes. La medición incorpora diferencias por edad, sexo, tipo de hogar y condición habitacional.

Cómo se compone el gasto mensual de una pareja

Alimentos: $480.445

Servicios del hogar (luz, gas, expensas): $398.889

Salud: $144.134

Bienes personales y gastos generales: $198.891

En total, el presupuesto representa un gasto diario de $42.601.

Medicamentos: suba del 1,7% en octubre

El Índice de Precios de Medicamentos (IPM) registró en octubre un incremento promedio de 1,7% en una canasta de fármacos de uso frecuente.

Los aumentos más altos se dieron en:

Psicofármacos: 2,4%

Antibióticos y antisépticos: 2,2%

Vitaminas: 1,9%

Antihistamínicos y cardiovasculares: 1,8%

Para qué se utilizan estos indicadores

La Defensoría del Pueblo, responsable del monitoreo, señaló que el objetivo de estas canastas es aportar evidencia pública y transparente para el debate sobre políticas que garanticen condiciones de vida dignas para las personas mayores.