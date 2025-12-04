El gobernador Rolando Figueroa puso proa, este jueves, hacia la segunda mitad de su primer mandato y lo hizo con la firme convicción de profundizar el rumbo, con la centralidad en los habitantes de la provincia y sin alterar el equilibrio interno que, en definitiva, es uno de los sellos distintivos de lo que se conoce como el modelo neuquino o la Neuquinidad.

Eso es lo que pudo verse en la asunción de las nuevas autoridades, acto en el que el mandatario les tomó juramento tanto a las dos nuevas ministras: Josefina Codermatz (Juventud) y Tanya Bertoldi (Infraestructura), como a los secretarios; entre ellos, Gustavo Coatz (Interior), Rubén Etcheverry (Copade), María Fernanda Villone (Deportes) y Ana Servidio (Vivienda).

Bertoldi le dará continuidad al plan de obras que es histórico en la provincia (rutas, escuelas, hospitales, etc.), Coatz será clave en el proceso de regionalización que garantiza el desarrollo equilibrado y Codermatz vendrá a encabezar la jerarquización de un área clave, en la que de hecho ya venía trabajando a partir de los créditos a emprendedores jóvenes.

Otra de las áreas ministeriales en las que se espera un mayor impulso es Turismo, nada menos que la segunda economía de la provincia y la nave insignia de lo que se proyecta como la Neuquén post Vaca Muerta (para lo que aún restan varias décadas, pero que en Roca y Rioja se analiza dentro de las políticas de Estado). La nueva ministra, Leticia Esteves, ya puso en marcha la gestión que combina modernización de la infraestructura y acciones para potenciar los destinos tradicionales y emergentes, como los del Norte (hoy, Alto Neuquén).

El relanzamiento (o profundización) del modelo se da, además, en un momento propicio tanto en lo que hace a la gestión (esta semana dos de los gremios de los trabajadores del Estado, ATE y UPCN) firmaron el acuerdo salarial de 2026, sino también en lo político. Es que por primera vez La Neuquinidad tendrá representación propia en ambas cámaras del Congreso de la Nación: Julieta Corroza, en el Senado y Karina Maureira, en Diputados.

El trabajo coordinado entre referentes de distintas expresiones políticas (desde la centro derecha al peronismo, pasando incluso por una de las expresiones libertarias) que tiene a la provincia y a los neuquinos como eje medular de todas las decisiones, permitió superar obstáculos que se sabían en extremo complejos. Durante sus primeros dos años, el gobierno provincial sacó a la Salud del estado de terapia en el que la había heredado, mejoró el sistema educativo, puso en marcha un plan de becas, logró que las petroleras se integraran a los planes de obras en rutas, comenzó a dejar atrás la etapa de las aulas tráiler y reforzó la seguridad.

Todo en medio de un plan de austeridad y cuidado extremo de los recursos del Estado, que incluyó la expulsión de ñoquis, la reducción de la planta política y la eliminación de los gastos innecesarios.

Estos logros son resultado del esfuerzo coordinado, cuyo equilibrio quedó plasmado en el nuevo Gabinete de ministros que se compone de la siguiente manera: Jefatura de Gabinete (a cargo de Juan Luis Ousset); Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos (Jorge Tobares); Educación (Soledad Martínez); Economía, Producción e Industria (Guillermo Koenig); Trabajo y Desarrollo Humano (Lucas Castelli); Juventud, Deportes y Cultura (Josefina Codermatz); Salud (Martín Regueiro); Seguridad (Matías Nicolini); Energía (Gustavo Medele); Infraestructura (Tanya Bertoldi); y Turismo, Ambiente y Recursos Naturales (Leticia Esteves).