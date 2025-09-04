Llega el MutiFest a Neuquén: música en vivo, birra artesanal y buena comida

La cerveza neuquina Mutisia celebra su 7° aniversario con todo: el próximo sábado 11 de octubre se realiza la primera edición del MutiFest, un festival pensado para brindar por el camino recorrido y compartir una jornada repleta de música, sabor y espíritu cervecero.

La cita será en Asociación Neuquén para Neuquén (Linares 1521) desde las 17 hs, en un evento que combinará lo mejor de la escena local con propuestas que llegan desde otros rincones del país. Habrá stands de emprendedores, juegos, sorteos, y una destacada propuesta gastronómica a cargo de Ajo Negro, que se suma con sabores únicos para acompañar la jornada.

La música en vivo arrancará a las 21:00hs con Sueño Eterno, banda neuquina que rinde tributo a La Nueva Luna, ideal para los fanáticos de la cumbia clásico. Y a las 23:00 hs, llegará el gran cierre con la fiesta explosiva de Sabor Canela, la reconocida banda cordobesa de cumbia fusión que promete hacer vibrar la pista con su mezcla de ritmo, frescura y pura alegría.

Desde su nacimiento en 2018, Mutisia ha crecido junto a su comunidad cervecera y ha estado presente en festivales, recitales y encuentros que marcaron la escena local. Hoy, con su bar y fábrica consolidada en el este neuquino, celebran este nuevo aniversario con una propuesta que busca ir más allá del tipico festival.

"Queremos que el Multifest sea mucho más que un festival: queremos que sea una experiencia para compartir, disfrutar y vivir lo mejor de Mutisia junto a la gente que nos acompaña hace tantos años", expresaron desde la organización.