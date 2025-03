Parques Nacionales: la contratación de guías de turismo ya no será obligatoria

La Administración de Parques Nacionales (APN) informó que, en breve, la contratación de guías de turismo en las áreas protegidas dejará de ser obligatoria con la excepción de las actividades que impliquen riesgos como montañismo y rafting. Esta decisión es parte de en un conjunto de desregulaciones que buscan simplificar las normativas vigentes y otorgar mayor libertad a los visitantes.

Cristian Larsen, presidente de la APN, explicó que actualmente es obligatorio que todos los operadores turísticos contraten guías para ingresar a los parques nacionales. Con la nueva medida, las personas podrán decidir si desean o no contratar un guía durante su visita. Sin embargo, se aclaró que la obligatoriedad se mantendrá para actividades que impliquen riesgos y que sí requieran guías especializados, como montañismo o rafting.

Esta modificación también afecta a prestadores de servicios turísticos que provienen del exterior, quienes ya no estarán obligados a contratar guías locales para ingresar a las áreas protegidas. Con estas medidas, se busca fomentar un turismo más flexible y adaptado a las necesidades y preferencias de los visitantes.

Este proceso de desregulación y simplificación normativa comenzó en octubre del año pasado y se espera que las nuevas medidas se aprueben a fines de marzo. Después de esta fecha habrá un período de uno o dos meses para su implementación efectiva en todos los parques nacionales del país.

La respuesta de un guía de montaña

Daniel Sosa, guía de montaña habilitado en el Parque Nacional Lanín, Los Glaciares y Nahuel Huapi, expresó su descontento con respecto a esta medida "no solo por dejar a muchísimas familias sin trabajo sino porque muchas veces el primer contacto que tiene un turista al llegar a una localidad, ciudad o a nuestro país los tiene con un guía de turismo, un profesional, una persona que se formó y especializó para eso".

Sosa, además, puso hincapié en el cuidado ambiental: "nadie va a cuidar o saber informar mejor que un guía de turismo de su entorno, de su pueblo. Porque él es de ahí, tiene amor por su lugar y eso lo he vivido". En este sentido comenta que "los turistas pretender acampar en lugares no permitidos o con riesgos de incendio y es el guía de turismo quienes informan dónde se puede acampar o no".

Con respecto a los prestadores turísticos que provienen del exterior Daniel expresa que "los grupos de turistas extranjeros vienen acompañados con un guía de su país que no conoce la ciudad, que no conoce el parque nacional, que no sabe de los riesgos del lugar, si los hay. Para eso es necesario un guía de turismo local".

Daniel Sosa realiza excursiones guiadas al volcán Lanín, el jueves pasado fue su último ascenso a la montaña. Consultado por el incendio en Valle Magdalena y el retorno de las actividades en la zona tras haber sido contenido, él cuenta a Mejor Informado: "Lamentablemente sufrimos un incendio de gran magnitud. Aprovecho para agradecer el gran esfuerzo que hicieron los brigadistas y bomberos de nuestra ciudad, de las distintas localidades vecinas y de nuestro país. Realmente esperábamos la reapertura del volcán Lanin, es nuestra fuente de trabajo. El primer día de apertura solo éramos 8 personas en toda la montaña. De ahora en más se reactivan los ascensos al volcán, muchos turistas que tenían fecha programada lo cancelaron y otros pasaron el ascenso para la próxima primavera. Ahora nos preparamos para continuar con los ascensos a esta montaña que representa un ícono del montañismo en nuestro país".