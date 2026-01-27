Al comenzar 2026, tras un 2025 marcado por exigencias y un cierre de año intenso, las vacaciones aparecen como una oportunidad para descansar y revitalizarse. La consultora global Randstad difundió un informe con ocho recomendaciones para maximizar los beneficios del tiempo libre y lograr una desconexión auténtica del trabajo.

El documento destaca que, en un contexto donde el estrés, las responsabilidades y la hiperconectividad dificultan la desconexión laboral, las vacaciones se convierten en un espacio fundamental para recuperar energía, mejorar la salud mental y estimular la creatividad necesaria para afrontar los desafíos del nuevo año.

Desde Randstad explican que tomarse vacaciones no solo implica un descanso físico, sino también “cortar con la rutina, reponer fuerzas y desconectar del trabajo”, aunque advierten que el uso constante de la tecnología y la carga de obligaciones pueden interferir en ese objetivo.

En palabras de la compañía, “el tan ansiado equilibrio entre trabajo y vida personal muchas veces se complica por la carga de responsabilidades y la omnipresencia de la tecnología, que hace que el trabajo ya no esté en la oficina y en horario laboral, sino allí donde uno vaya y a toda hora”.

Para enfrentar estos obstáculos, Randstad propone ocho pautas esenciales que permiten disfrutar plenamente del tiempo de ocio y alejarse del trabajo durante las vacaciones. Entre ellas, recomiendan tomar vacaciones de manera consciente, alejándose de la cultura de la hiperconectividad.

“Practicar un deporte nuevo, aprender un hobbie, visitar un lugar desconocido o cualquier cosa diferente a la rutina cotidiana ayuda a tener un descanso más reparador”, señalan desde la empresa. Subrayan que cada persona debe encontrar aquello que le genere placer para poder desconectarse efectivamente durante el período vacacional.

Estas recomendaciones apuntan a que el descanso no sea solo un paréntesis temporal, sino un momento para recomponer el equilibrio entre la vida personal y profesional, fundamental para enfrentar el año con renovadas energías y bienestar emocional.