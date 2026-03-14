Desde las 21 en el estadio Gigante de Arroyito, Central recibe a Banfield por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El Canalla es escolta de Belgrano, a quien puede alcanzar en el caso de sumar de a tres, ante un golpeado Taladro que viene de caer de local.

Luego del clásico con triunfo, Central cedió terreno en su visita a Argentinos donde igualó en cero. En la actualidad, el elenco de Jorge Almirón está cuarto con 15 puntos producto de 4 triunfos, tres empates y dos derrotas.

EL dato positivo en la previa para el Canalla es la vuelta de Ángel Di María, quien no estivo en el Diego Armando Maradona por problemas en el aductor izquierdo. El campeón del mundo acompañará a Jaminton Campaz y Veliz en el ataque.

Por otro lado, Banfield llega de una dura derrota como local ante Gimnasia de La Plata por 2-1. Suma en el grupo B apenas 10 unidades y ubicando le puesto 11 con tres triunfos, un empate y 5 derrotas.

EL equipo de Pedro Troglio necesita recuperar el funcionamiento que lo llevó al triunfo ante Aldosivi hace dos jornada, sabiendo que ya no cuenta con Agustín Auzmendi, quien se fue a San Lorenzo,

Vuelve Di María luego de su lesión.

Nicolás Lamolina impartirá justicia en el duelo 97 entre ambos equipos, Central ganó 36, Banfield 26 y empataron en 34 ocasiones. El “Taladro” hace cinco que no pierde ante el elenco rosarino.

Probables formaciones:

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; David Zalazar, Lautaro Villegas, Ignacio Pais, Lautaro Gómez; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

Datos del partido:

Hora: 21:00

Árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Germán Delfino

Estadio: Gigante de Arroyito