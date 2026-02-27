En Semana Santa, las escapadas se convierten en la oportunidad perfecta para hacer un primer corte del año y conectar con la cultura local. En América del Sur, los mercados no solo son espacios de compra, sino auténticos centros sociales y culturales que revelan la identidad de cada ciudad a través de sus sabores y tradiciones.

Estos cinco mercados invitan a recorrer rincones donde la historia, la gastronomía y la vida cotidiana se entrelazan en experiencias únicas.

Mercado de San Telmo, Buenos Aires: tradición y renovación en un solo lugar

Este mercado del siglo XIX, reconocido por su estructura metálica, alberga antigüedades, cafés históricos y propuestas gastronómicas variadas que incluyen platos argentinos, franceses y mexicanos. Entre sus atractivos, destaca Coffe Town, considerada la tienda de café de especialidad más querida de Buenos Aires, un imprescindible para quienes visitan San Telmo.

Mercado Central, Santiago de Chile: el corazón marino del país

Especializado en productos del mar, este mercado refleja la profunda conexión de Chile con el océano Pacífico. Ubicado en la calle Ismael Valdés Vergara 1030, en el centro histórico de Santiago, combina historia, arquitectura y gastronomía tradicional. La influencia de las culturas Aymará y Atacameña se percibe en sus platos con ingredientes como la papa, la quinoa y la carne de alpaca.

Feria de Tristán Narvaja, Montevideo: el mercado de pulgas más tradicional

Cada domingo de 9 a 14 horas, esta feria callejera se transforma en un punto de encuentro para quienes buscan antigüedades, libros, ropa y curiosidades. Es el mercado callejero más grande y emblemático de Montevideo, y un paseo infaltable para descubrir la riqueza cultural y urbana de la capital uruguaya.

Mercado Municipal de São Paulo: sabores y cultura en pleno centro

Con 12 metros cuadrados y una historia que refleja la diversidad brasileña, este mercado ubicado en el centro histórico es ideal para degustar delicias típicas y conocer la variedad de productos de todo Brasil. El recorrido se complementa con una visita al barrio Liberdade, el barrio chino más grande de América del Sur.

Mercado Modelo, Salvador de Bahía: un regalo cultural frente a la bahía

Situado frente al elevador Lacerda, en la Ciudad Baja, este mercado emblemático funciona en el antiguo edificio de la Aduana, construido en 1861. Es el centro de artesanías más importante de Salvador y un punto de referencia para turistas que recorren la ciudad. Entre artesanías, especias y frutas, la vista panorámica desde sus inmediaciones es uno de los mejores atractivos que ofrece Bahía.

Estos mercados son más que lugares para comprar; son espacios vivos donde se siente el pulso de cada ciudad y se descubren tradiciones que enriquecen cualquier escapada en América del Sur.