Qué significa la apertura de sesiones y por qué es clave para Neuquén

Cada 1º de marzo, la apertura de sesiones legislativas marca un hito en la organización institucional de Neuquén. Durante el acto, el gobernador Rolando Figueroa expondrá el informe de gestión, donde se revisan políticas públicas, programas ejecutados y avances administrativos. Este repaso permite comprender el rumbo de la administración provincial.

El acto inaugura el período legislativo 2026, donde se presentan las prioridades de gobierno y los proyectos de ley que se discutirán durante el año. Esta jornada concentra decisiones estratégicas que orientan la planificación estatal y la actividad parlamentaria.

El informe de gestión es un documento oficial que detalla logros, desafíos y ejecución de recursos públicos. Su publicación fortalece la rendición de cuentas y promueve la transparencia del Estado, facilitando la comprensión del trabajo gubernamental.

El evento tendrá lugar en la Legislatura neuquina, ubicada en Leloir 810, a partir de las 9.30. Allí se reunirán autoridades, equipos técnicos e invitados para seguir el discurso del mandatario en un marco institucional.

Asistirán los integrantes del gabinete provincial, legisladores y representantes del Poder Judicial, además de personas invitadas especialmente para la ceremonia. La convocatoria reúne a los principales actores de la vida pública provincial.

El acto podrá seguirse mediante una pantalla gigante instalada en el hall de ingreso y a través de las transmisiones oficiales de RTN y de la Legislatura provincial en YouTube, ofreciendo múltiples alternativas para acompañar la apertura desde distintos puntos de Neuquén. También habrá transmisión especial de Prima Multimedios.