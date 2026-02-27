La imagen fue tan elocuente como el resultado. Mientras la lluvia empapaba el césped del Estadio Maracaná, Mauricio Pellegrino respiró hondo, miró al cielo y dejó que la emoción lo atravesara. Lanús acababa de vencer 3-2 a Flamengo en tiempo suplementario y de levantar la Recopa Sudamericana. Pero más allá del trofeo, el entrenador eligió hablar de valores.

“Destaco el corazón del equipo, que luchó hasta el final”, fue la frase que resumió su sentir. En una serie adversa por contexto y jerarquía rival, el DT puso el acento en la energía colectiva por encima de los nombres y los presupuestos. “Es un gran aprendizaje en este deporte que es colectivo. No se trata tanto de los presupuestos. Cuando hay coherencia en la energía del equipo, se puede ganar este tipo de partidos”, explicó.

Pellegrino no esquivó el análisis del trámite. Recordó que su equipo sufrió dos penales en contra y que el desarrollo fue complejo ante un rival con variantes de elite. “Ellos te pueden hacer daño de mil maneras. Nos hicieron dos goles de penal y por ahí podríamos haber estado más finos. Pero tuvimos poder de reacción, lo demostramos acá y en la Sudamericana, y eso es fundamental”, señaló con serenidad.

El técnico también contextualizó la conquista como parte de un proceso. Agradeció a la institución y a los socios por el respaldo sostenido en los últimos años y remarcó que disputar este tipo de finales no es casualidad. “Llegar a estas copas tiene mucho trabajo detrás. No es solo de este momento, es parte de lo que hizo Lanús en los últimos años”, afirmó.

Sin embargo, en plena euforia, ya marcó el próximo objetivo. Fiel a su estilo, evitó quedarse en la celebración. “Ahora tenemos un partido el domingo y debemos pensar cómo llegar con energía. Esta noche nos ocupa celebrar, pero mi ilusión es pasar la primera ronda de Libertadores, vivir esos partidos y clasificar. Después, el resto se vive de otra manera”, proyectó.

En una noche épica en Río, Lanús gritó campeón. Y su entrenador, lejos de los fuegos artificiales, eligió explicar el triunfo desde la convicción, el trabajo y el corazón.