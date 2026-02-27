El calendario oficial de feriados para 2026 en Argentina incluye un descanso destacado en marzo que será uno de los más largos del año. El Gobierno nacional confirmó que el martes 24 de marzo será feriado nacional inamovible por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha que rememora el golpe de Estado de 1976 y la dictadura cívico-militar que afectó al país.

Este día tiene un fuerte peso histórico y político en Argentina, y cada año se realizan actos y movilizaciones en todo el territorio organizados por agrupaciones sociales, organizaciones de derechos humanos y distintos sectores políticos.

Descanso con fines turísticos

Además, para extender el descanso, el lunes 23 de marzo de 2026 fue declarado día no laborable con fines turísticos, configurando un fin de semana largo de cuatro días consecutivos, que abarcará desde el sábado 21 hasta el martes 24. Esta medida tiene por objetivo fomentar el turismo interno y dinamizar las economías regionales.

Según la Ley de Contrato de Trabajo, el martes 24, al ser feriado nacional, debe pagarse el doble si el trabajador presta servicios. En cambio, el lunes 23, al ser día no laborable, la decisión de trabajar depende del empleador y la jornada se abona como una jornada habitual. Este detalle es fundamental para quienes planean actividades laborales o viajes durante esos días.

Este esquema forma parte de un calendario que, para 2026, contempla tres fines de semana largos pensados para incentivar el turismo y las escapadas dentro del país. En diciembre pasado, el Gobierno oficializó el calendario completo de feriados inamovibles mediante la Resolución 164/2025 publicada en el Boletín Oficial el 23 de diciembre.

La Ley 27.399 regula también los feriados trasladables, que permiten mover algunas fechas para favorecer la previsibilidad y la actividad turística. Para 2026, los feriados que caen martes o miércoles pueden trasladarse al lunes anterior, mientras que los que coinciden con jueves o viernes se pasan al lunes siguiente, fortaleciendo así los fines de semana largos.