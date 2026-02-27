En el inicio del ciclo lectivo 2026 y en un contexto de reducción del financiamiento educativo, el diputado rionegrino Marcelo Mango presentó en la Cámara baja un proyecto de Ley de Fortalecimiento Salarial Educativo. La iniciativa busca declarar la emergencia salarial del sector por cinco años y establecer mecanismos para recomponer los ingresos de docentes, directivos y personal no docente de la educación obligatoria estatal.

El proyecto fue impulsado por Marcelo Mango, junto a Nicolás Trotta, Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota y otros legisladores de diferentes provincias. Según explicaron, la propuesta apunta a atender la situación salarial del personal educativo y garantizar un piso de ingresos en todas las jurisdicciones.

La iniciativa contempla la creación de un complemento federal mensual destinado a docentes y trabajadores de la educación, además de una compensación adicional para establecimientos ubicados en contextos de mayor vulnerabilidad social. Otro de los ejes es la utilización de fondos no ejecutados de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para infraestructura escolar y educación técnica, lo que implicaría una reasignación de recursos existentes sin crear nuevos tributos ni modificar la coparticipación federal.

“El deterioro del salario docente pone en riesgo el funcionamiento del sistema educativo. Necesitamos un Estado nacional que vuelva a asumir su responsabilidad en el financiamiento educativo y garantice condiciones dignas para enseñar y aprender”, sostuvo Mango al fundamentar la propuesta.

Asimismo, señaló que el esquema previsto incluye mecanismos automáticos y transparentes para la distribución de los fondos, con el objetivo de otorgar previsibilidad salarial y fortalecer el federalismo educativo. La iniciativa deberá ahora iniciar su recorrido parlamentario en comisiones antes de ser tratada en el recinto.

La presentación se da en paralelo al conflicto docente en varias provincias, como Río Negro, donde UnTER convocó a un paro de 48 horas en demanda de aumento salarial, condicionando el inicio del ciclo lectivo. De esta manera, la discusión sobre la recomposición salarial docente se instala tanto en el plano nacional como en el provincial, con impacto directo en el comienzo de las clases.