El mundo del cine está conmocionado tras la trágica noticia del asesinato del reconocido director Rob Reiner y su esposa en su residencia de Los Ángeles. Según confirmaron fuentes cercanas, ambos fueron hallados sin vida con heridas de arma blanca.

Las autoridades locales han señalado a Nick Reiner, hijo de la pareja, como el principal sospechoso en este caso que ha generado profundo dolor en Estados Unidos. La revista People y el medio TMZ difundieron detalles sobre el incidente y la investigación en curso.

Rob Reiner fue uno de los directores más destacados de Hollywood, con una carrera marcada por películas emblemáticas que dejaron huella en la industria cinematográfica. Entre sus obras más reconocidas se encuentran Cuando Harry conoció a Sally (1989), La princesa prometida (1987), Cuestión de honor (1992) y Ahora o nunca (2007).

Además, en los últimos años dirigió el drama político A la sombra de Kennedy, centrado en la figura del presidente estadounidense Lyndon B. Johnson, que actualmente está disponible en la plataforma Amazon Prime.

Este suceso ha dejado una profunda consternación tanto en la industria cinematográfica como en el público, que recuerda con admiración el legado de Rob Reiner y lamenta la trágica pérdida de él y su esposa en circunstancias tan violentas.