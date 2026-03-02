De regreso al plano local, Lanús visita a Defensa y Justicia y empata 1 a 1 por la 8ª fecha del Torneo Apertura 2026 con arbitraje del siempre recordado en el fútbol de ascenso, Luis Lobo Medina.

A las 21:30 comenzaron las acciones en cancha del Halcón de Varela, un conjunto local que por el momento se mete en zona de clasificación y recibe a un rival directo en búsqueda de ese objetivo.

Hubo pasillo de honor de parte del local al Granate, después de haber dado la vuelta olímpica en el mítico estadio Maracaná contra Flamengo.

La apertura del marcador llegó a los 32 minutos por parte del conjunto dueño de casa. Un tiro de esquina desde la izquierda del ataque fue el comienzo de la acción que terminó con el cabezazo certero del defensor Emiliano Amor.

Antes de irse la primera parte, a los 41 minutos, el visitante respondió con la aparición de Walter Bou que estampó el 1 a 1, también en una segunda jugada de pelota parada. La acción fue revisada por la posición de Ronaldo Dejesus en el camino de la pelota al arco, una presunta posición adelantada del defensor se pudo interpretar como una obstrucción a la visión del arquero Christopher Fiermarín, pero fue descartada.

Formaciones

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarin; Lucas Souto, Emiliano Amor, David Martínez, Elías Pereyra; Ever Banega, Santiago Sosa; Aaron Molinas, Ruben Botta, Agustin Hausch; Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Lanús: Franco Petroli; Nicolás Morgantini, Gonzalo Pérez, Ronaldo Dejesus, Luciano Romero; Facundo Sánchez, Felipe Peña Biafore; Matías Sepúlveda, Franco Watson, Walter Bou, Dylan Aquino. DT: Mauricio Pellegrino.

La previa

Aún afectado emocional y físicamente por lo vivido en Brasil , donde se jugó hasta el alargue en la noche del jueves, Mauricio Pellegrino apostó a la rotación en su plantel, prescindiendo de algunos nombres importantes en la zaga central. Además, el goleador Rodrigo Castillo será preservado porque se encuentra a detalles de convertirse en nuevo refuerzo del Fluminense a cambio de una millonada de dinero.

Mauricio Pellegrino, técnico de Lanús campeón de la Recopa Sudamericana 2026.

Por su parte, Defensa y Justicia tiena a Ever Banega en la mitad de la cancha, algo que no viene sucediendo desde el arranque con tanta continuidad por parte del técnico Mariano Soso que esta noche apuesta por una formación con muy buen pie en todas las líneas.