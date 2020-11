Señales y advertencias del gremio petrolero

Mientras los CEOs de las principales operadoras participaban de un encuentro virtual organizado por una revista especializada en energía, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa comenzó una campaña de información y esclarecimiento a los trabajadores en los yacimientos.

La semana pasada Guillermo Pereyra y Marcelo Rucci enviaron una nota al Ministerio de Trabajo y a las cámaras del sector solicitando la apertura de las paritarias 2020. En el día de ayer, el líder sindical informó a los medios que “no hemos tenido ninguna respuesta, así que estamos saliendo a realizar una campaña de esclarecimiento con los trabajadores”

La gira que inició el gremio podría haber pasado inadvertido; sin embargo, el líder sindical aprovechó el encuentro virtual de las empresas petroleras para enviar el mensaje “llamativo” por la falta de respuesta a la nota sobre la apertura de las paritarias 2020.

El contraste que mostró la industria advierte que estamos frente a un nuevo escenario conflictivo. Por un lado, se puso en escena la virtualidad de las compañías exponiendo a los CEOs en un contexto conflictivo; y por otro, se marcó el dominio territorial con la presencia del gremio en el yacimiento donde el presidente Alberto Fernández anunció el Plan Gas.

Nadie puede dudar que el día, hora y lugar elegido por Pereyra es parte de un propio mensaje a YPF y al Gobierno Nacional. A la misma hora que Pablo Iuliano, VP de No Convencionales de YPF, evitó hablar de inversiones de capital en la conferencia virtual, Guillermo Pereyra inició la gira en Loma Campana argumentando que el sindicato debió firmar “acuerdos que no son simpáticos”, para luego referirse al “acuerdo de sustentabilidad y empleo donde el artículo tercero pasó ítems remunerativos a no remunerativos”.

A miles de kilómetros de distancia y en forma virtual, la mayoría de los representantes de las empresas petroleras hablaron sobre los conceptos de competitividad y resultados en la reducción de costos en los yacimientos no convencionales. Aun así, no pasó desapercibido el sutil reclamo que tiene la industria sobre la necesidad de tener planes de largo plazo para generar exportaciones y gestionar inversiones.

Al momento, poco sirvió exponer la optimización de los diseños de fractura, el nuevo espaciamiento entre etapas o la reducción de tiempos de fracturas cuando los celulares anunciaban la presencia de Pereyra en Loma Campana. En realidad, los grupos de WhatsApp y las redes sociales se mantuvieron atentos al audio de líder sindical que captó la atención de los espectadores de la jornada.

La aparición de Pereyra en los yacimientos es una señal que no pasó desapercibida para la mayoría de los ejecutivos de las compañías privadas. Mucho de los CEOs que estuvieron presentes en esa jornada no solo tienen la responsabilidad de gestionar los proyectos sino también de llevar tranquilidad a los inversionistas.

Bajo este contexto, el gremio aprovechó las tradicionales asambleas presenciales para enviar el mensaje virtual que “no todo está bien en la cuenca neuquina”. Una señal de incertidumbre para los proyectos 2021.