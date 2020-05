Impacto negativo lleva a "descapitalización" de las Pymes

En la ultima semana las diferentes Cámaras empresariales que nuclean a las empresas de la zona han puesto de manifiesto la grave situación financiera y económica que atraviesan.

Desde el Centro PYME-ADENEU nos explicaron que se está "siguiendo con mucha preocupación la situación de las empresas, ya que la industria hidrocarburífera fue una de las primeras en quedar exceptuadas a partir de la pandemia. Si a eso le sumamos que por la baja de la actividad, han tenido un resultado negativo en el primer trimestre, vemos que alrededor del 80 % están con el 25 % de actividad. Entonces, asumiendo la responsabilidad de sostener el personal y con muy bajo acceso a herramientas de financiamiento, esto complejiza la situación".

Al referirse al tema, Julián Cervera, Gerente de la entidad fue contundente: "Las empresas están afrontando un fuerte proceso de descapitalización".

Asimismo nos comentó que desde el Centro PYME se viene monitoreando esta situación, y "se han ido mejorando algunas condiciones para que puedan acceder al programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Sin embargo, por ahora no alcanza teniendo en cuenta la situación que tienen las empresas". El panorama no es para nada alentador: "Hicimos una encuesta y de las que respondieron vemos que el 80 % de las pymes neuquinas no han podido acceder a los beneficios ATP", concluyó.

Compartimos la nota en video realizada en el programa PLUS ENERGÉTICO.