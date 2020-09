Neuquén analiza exportar energías renovables a Chile

En Neuquén ya está casi finalizado el primer parque eólico “Vientos Neuquinos”, y está funcionando al 100%, así lo confirmó por AM 550 y 24/7 Canal de Noticias José Brillo, Presidente de la Agencia para el Desarrollo y Promoción (ADI) quien destacó que es un “hecho trascendente” porque este parque se amplió de 80 a 100 MW.

De los 29 generadores se están probando los últimos cuatro, que quedarán habilitados la próxima semana cuando se pruebe la estación transformada que se ha construido especialmente. Vientos Neuquinos, abastece la tercera parte de lo que consume la provincia de Neuquén, si bien no está dirigido el caudal eléctrico a la provincia es lo que representa, sostuvo Brillo.

También destacó que el pasado domingo “Argentina a las 15:40 rompió el record de energía renovable dentro de la matriz energética, el 22,40% producto de energía renovable” dijo Brillo y agregó que si bien “puede ser que hayan colaborado las bajas en lo que son combustibles fósiles y la hidroeléctrica convencional, pero pasamos del 20% que establece la ley para el 2025”.

¿Por qué se apuesta tanto a las energías limpias? Se busca diversificar y a reconvertir la matriz energética, explicó el presidente del ADI, “hoy en Argentina tenemos un 60% de energías fósiles, el 30% de energías hidroeléctricas y más o menos un 10% entre nuclear y energías renovables”, entonces sucede que en un determinado momento en el mundo el petróleo tuvo un valor negativo, “debido a que Estados Unidos y Emiratos se sacaban de encima el petróleo almacenado” y las consecuencias se vieron en las regalías, impuestos y la actividad.

“Lo que el mundo está indicando es que hay que tener un equilibrio, es decir tendríamos que tener un tercio de fósiles, que Vaca Muerta sea importante en los próximos 30 años, para poder generar un fondo que nos permita esta reconversión, después un 30% de hidroeléctrica y un 30% renovables que es lo que podría tener una provincia como Neuquén”.

Brillo reconoció que el trabajo anterior de Pedro Salvatori, permitió disponer de proyectos por 1000 MW: se trata de 7 eólicos, 4 hidroeléctricos pequeños, 1 solar y 2 geotérmicos, “lo único que nos tocó a nosotros es salir a ofrecerlos y a promoverlos”. Si tuviéramos líneas de alta tensión, como estaban programadas por los programas de participación privada (PPP), "hoy estaríamos en pleno desarrollo de esos 7 proyectos eólicos” sostuvo

“Estuvimos a punto de incorporar Picún Leufú, un proyecto muy interesante como Vientos Neuquinos, que tiene 100 megavatios y Los Meandros que se paró su construcción por problemas de financiamiento”.

Hoy se está analizando llegar a Chile para exportar energías renovables, ya que el vecino país “quiere reconvertir su matriz energética” eliminando las centrales a carbón y a combustibles líquidos pesados porque contaminan, “necesita energía limpia y estamos cerquita”. “Las grandes centrales de Neuquén están a 200 km de una estación trasformadora en Chile que la podría recibir".

Hay capacidad operativa de generación de energía limpia, “un Chocón” comparó Brillo, en referencia a que El Chocón aporta al mercado eléctrico nacional 1200 MW. Pero “el gran problema para desarrollar proyectos es que no hay capacidad de líneas para abastecer a los grandes consumidores de la pampa húmeda”, no existe más capacidad que 40 MW para incorporar al sistema, que representa el 40% de Vientos Neuquinos. Las líneas de alta tensión que tenemos, es un sistema de 500 kilowatt van desde cada una de las centrales hasta el Chocón, pero no hay infraestructura hacia los centros de consumos como por ejemplo Buenos Aires”.

