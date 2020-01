En el ataque al policía, aparecen los mismos violentos de Peñi Trapún

La policía trabaja desde la mañana del año nuevo, en el lugar donde balearon al policía. Gentileza: Cutral Co al Instante.

Otra vez Cutral Co se ve envuelta en la violencia y con foco, en el popular barrio Peñi Trapún. El policía Luis Nahuelcar, quien por estas horas pelea por su vida en una clínica de la capital neuquina, acudió en las primeras horas de este año nuevo, porque avisaron de un incidente cerca de la esquina de Mitre y Zapala. Cuando pasaba por el lugar, recibió los disparos por la espalda. Fiscalía y Policía trabajan en el lugar y ya estarían identificados los agresores: todo vincula a una familia, la misma que tras un enfrentamiento narco, terminó con la vida del pequeño Luciano Puente, el 7 de octubre pasado.

El violento episodio ocurrió mientras el policía Nahuelcar circulaba en su moto por la calle Mitre, tras conocer el aviso de incidentes en esa esquina con calle Zapala, del barrio Peñi Trapún de Cutral Co. Lo que aún no se informa oficialmente es si el efectivo se encontraba de servicio o ya regresaba a su casa, cuando fue baleado por la espalda. Inmediatamente acudieron sus compañeros, luego se sumó la Fiscalía, y de las primeras averiguaciones, ya estarían identificados los agresores. Todo vincula a una familia cuyos miembros cuentan con antecedentes policiales y ya han estado asociados a otros hechos de sangre, como el homicidio de Lucas Flores. También son los mismos que fueron relacionados al enfrentamiento que terminó con la vida de Luciano Puente, el niño de 9 años que jugaba en la vereda de la casa de sus abuelos y recibió una bala perdida. Por este último hecho, registrado el 7 de octubre del año pasado, las comunidades de Cutral Co y Plaza Huincul se levantaron en una pueblada, exigiendo justicia y mayor presencia policial, para poder terminar con estas peleas de bandas narcos que tienen a los vecinos como rehenes, hace muchos años.

A la primera reacción oficial, del desembarco de Gendarmería, ahora ya transcurridos varios meses, vuelven las críticas. Otra vez se habla de la falta de policías para controlar esta zona. Y en cuanto a los gendarmes, fueron reubicados por el impacto mediático pero sólo de manera temporaria; no aumentó el número designado a la zona.

Mientras se aguardan varios procedimientos policiales en las próximas horas; desde el círculo policial y compañeros del efectivo baleado, iniciaron una cadena de oración que comenzó a circular por las redes sociales. “Ponemos en oración a nuestro camarada Luis Nahuelcar, quien a traición recibió un disparo de arma de fuego, él se encuentra internado en el Policlínico Neuquén, no han dado, el informe médico correspondiente, pero si sabemos que su estado es grave”, dice el mensaje que la familia policial hizo circular. Y agrega: “vamos a estar atentos por si necesitan dadores de sangre o cualquier otra circunstancia, les ruego mesura en sus comentarios, sabemos que esto nos afecta a todos muy profundamente, pero la familia y todos nosotros necesitamos y rogamos que Luis salga adelante”.