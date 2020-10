Femicidio: Mató a su ex pareja y luego quiso suicidarse

Los gritos alertaron a un vecino, quien llamó a la Policía. Sin embargo, no pudo hacer nada para salvar la vida de una mujer que murió asesinada en manos de su ex pareja. Luego del brutal ataque, el hombre intentó suicidarse, pero las heridas provocadas con el mismo cuchillo que atacó a la joven de 28 años, no fueron tan graves y sólo necesitó unas curaciones en el hospital.

El hecho se dio poco después del mediodía y cuando la Policía pudo ingresar a la casa de Antártida Argentina al 200, se encontró con una laguna de sangre, en la que la mujer estaba tirada ya sin vida y el hombre de 39, también el piso con unos cortes en los brazos.

La mujer fue identificada como Carolina Ayelén Rivero quien en varias oportunidades había denunciado a su ex pareja por maltrato físico y violencia. El hombre, Elvio Pazos, fue trasladado en una ambulancia al hospital donde fue curado y ya se encuentra tras las rejas en la Comisaría 10 de San Antonio Oeste.

Según el relato de los vecinos, las escenas de violencia se repetían con frecuencia, sin embargo la pareja siempre volvía por un hijo en común que tenían. De hecho, Carolina lo había denunciado en alguna oportunidad, aunque aclararon que "no sabemos que pasó con la causa".

La joven vivía junto a sus dos hijos pequeños, quienes afortunadamente no estaban en la casa cuando el hombre comenzó a atacarla con un cuchillo. Precisamente, uno de los vecinos escucho los gritos desesperados de la mujer quien pedía auxilio, y llamó al 911 Emergencias. Pero no pudo evitar el crimen.

A los pocos minutos, varias personas se hicieron presente en la puerta de la casa del barrio San Cayetano, donde se vivieron escenas de profundo dramatismo, con llantos desgarradores de parte de los familiares quienes se lamentaban porque "era una situación que se podría haber evitado", gritaba una mujer en medio de una crisis de nervios.

El Ministerio Público Fiscal se hizo cargo de la investigación con las pericias del Gabinete de Criminalística en la vivienda. En un comunicado de prensa, confirmaron el hecho y que el autor "se encuentra detenido, un hombre con quien la mujer había mantenido una relación de pareja. Ambos tenían un hijo en común".

En el lugar del hecho se encuentran trabajando el Fiscal Jefe, Juan Pedro Peralta y Mariela Coy. También se dispuso el traslado del cuerpo de la víctima a Viedma, donde le realizarán la autopsia correspondiente para conocer con certezas las causas de la muerte. De todas maneras trascendió que tenía heridas de arma blanca en el cuerpo.

Entre las medidas en curso se recepcionarán declaraciones testimoniales y se realizará peritaje de los elementos secuestrados en la vivienda donde se produjo en hecho, entre ellos armas blancas, celulares, dispositivos informáticos, prendas de vestir.